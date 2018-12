¡Sigue motivando! Super T regala alegría a los niños del Hospital Italiano

Durante parte de su tratamiento oncológico, Thiago y su mamá visitaron la sala pediátrica del Hospital Italiano de nuestra ciudad. Allí notaron que había una pared con dibujitos para entretener a los niños que llegaban en busca de su diagnóstico o terapia. Y pensaron que sería lindo renovar el mural con algo más alegre, interactivo y didáctico que pudiera despertar la curiosidad de aprender, de jugar y dialogar con los papás hasta ser atendidos por los doctores.

Ni bien Thiago superó su enfermedad –pasó por varias sesiones de quimioterapia en Buenos Aires y hasta un autotrasplante de médula- tuvo la idea de contar su experiencia en un libro en el que encarna a Super T, superhéroe que cuenta las aventuras y peripecias que atravesó hasta sanarse.

La idea era ayudar a otros pequeños a atravesar dolencias o momentos complejos de una manera optimista y por el camino de la fe en el amor, el juego y el arte. Así, más allá de los resultados, el camino podía ser un poco más liviano y esperanzador para todos.

Ese libro –una síntesis del diario personal de Thiago durante las etapas de su tratamiento pudo imprimirse gracias a donaciones que superaron las expectativas. Lo que se recaudó se destinó en parte a AuyudaLe, y otra parte acaba de materializarse en el Hospital Italiano.

Florencia Mazzuchelli, mamá de Thiago, y “seño” del Jardín Maternal del colegio La Inmaculada, eligió junto al grupo que colaboró en el diseño y armado del libro, un vinilo gigante que ocupó todo el mural de la sala pediátrica que hoy luce renovada.

Dos amigas la ayudaron a pintar la pared y, Julio, el papá de una niña que padeció leucemia, lo colocó de forma gratuita.

“Muchos nenes se hacen quimio ambulatoria o esperan en esta sala para ser atendidos en los controles por eso nos pareció buena idea renovar la pared”, contó.

“Con parte de los fondos que generó la campaña del libro donamos pintura para las habitaciones y unos vinilos que brillan en la oscuridad para que los pongan en los techos”, comentó.

El vinilo es un original planisferio en el que cada país está representado por algunos de los animales más característicos que los habitan. El fondo es el mar.

“Buscamos un diseño que pudiera entretenerlos, que dejara volar su imaginación y que despertara su curiosidad por saber más sobre esos países, por los animalitos y así surgieran charlas con los papás y se les pase más rápido el tiempo”, contó.

Antes de colocarlo hubo que darle una lavada de cara a la pared y para eso contó con la colaboración incondicional de sus amigas María Callejos e Ivana González, también docentes de nivel inicial de Inmaculada.

“Fue una hermosa tarde. Lo hicimos un viernes a la salida del jardín. Fue muy lindo ver cómo iba quedando y muy emocionante saber que los nenes iban a poder ver algo alegre”, destacó.

“Experiencias como esta te da mas ganas de seguir haciendo cosas por los nenes. Te llena el alma y estoy súper feliz por poder hacerlo. Como aún tenemos fondos el libro, seguimos pensando y sumando gente para hacer nuevos proyectos”, dijo.

Subrayó la buena recepción que tuvieron por parte de enfermeras, doctores y el jefe de Pediatría, Eduardo Teplitz y de la doctora Brenda Kaltenbach, hemato-oncóloga que atendió a Thiago.

Por su parte María Callejo, una de las colaboradoras en la pintura del mural fue la que dio las instrucciones y orientó al grupo.

Todo lo que viene de Thiago y su proyecto es muy movilizante y emocionante. Cuando Flor me comentó que iba a ir a pintar ni lo dudé, me sumé. Me gusta pintar y ella contagia esas ganas de poder ayudar y hacer algo por otro”, comentó.

La sala de espera del Hospital Italiano se encuentra en el tercer piso. Ya luce diferente, gracias a la iniciativa de Thiago y su familia y a la buena predisposición de la gente que se sigue uniendo, de un modo u otro, al proyecto solidario de Super T.

El libro. Las aventuras de Super T se presentó en público el 20 de agosto pasado en el Bahía Blanca Plaza Shopping. Super T y su hermanito Juanse, Pequeño J, fueron vestidos de superhéroes al igual que muchos amiguitos que pasaron la tarde pintando y dibujando y se llevaron su libro.

2016. Ese año Thiago y su familia recibieron la noticia que les cambió la vida. El pequeño debía combatir un neuroblastoma retroperitoneal para recuperar la salud.

Otro sueño cumplido. Thiago, Juanse y su papá Sebastián Cornago, son fanáticos de River Plate. Visitaron el club en varias oportunidades y se sacaron fotos con los jugadores quienes les obsequiaron entradas para ver partidos en el palco. ¡Es intransferible la alegría que tiene por el triunfo de su equipo ante Boca Juniors en la final de la Libertadores!

Propagar ideas. Una campaña virtual permitió recaudar los fondos necesarios para imprimir más de mil ejemplares que se donaron a los hospitales Italiano, Garrahan y al Club de Los Peladitos, de Buenos Aires y a los hospitales Italiano y Penna, de nuestra ciudad. La campaña fue tan exitosa que en dos horas ya se había alcanzado el objetivo y no obstante la gente siguió haciendo aportes.

Popularidad. Thiago presentó su libro en La Inmaculada (entre otros lugares) colegio al que asiste con su hermanito. Uno de los niños que allí concurre se enamoró de Super T y quiso hacer su cumpleaños con todos los motivos alusivos a este superhéroe. Por supuesto, Super T no se perdió la celebración y se apareció en la fiesta con su capa y antifaz.