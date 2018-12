Con más controles, arrancó la temporada en el balneario Maldonado

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Llega el calor y muchos bahienses escogen piletas o natatorios públicos, semipúblicos o comerciales para refrescarse.

Incluso, ayer, el intendente Héctor Gay inauguró oficialmente la temporada veraniega en el Complejo Recreativo Maldonado, el que mayor cantidad de afluencia de público tiene en esta época del año.

Para que puedan evitarse riesgos de salud, los habilitados por el municipio (son alrededor de 50 en Bahía Blanca) deben superar varios controles.

La fiscalización, que la realiza el cuerpo de inspectores en forma periódica (en promedio se supervisan entre 2 y 3 veces por semana cada sitio), consiste en dos partes: la toma de muestra en el lugar para controlar los niveles exigidos de cloro y PH y la que se deriva para que el Departamento de Protección de la Salud de Bromatología realice los análisis pertinentes, entre ellos bacteriológicos para la investigación de indicadores de patógenos: bacterias coliformes totales y bacterias coliformes termotolerantes, bacterias mesófilas totales y Pseudomona aeruginosa.

De acuerdo al decreto provincial 3181/2007, los natatorios deben tener un registro rubricado con el control diario de cloro y PH.

“Cuando los inspectores van se hace el examen in situ de esos dos casos. Si esos valores no son los permitidos, se exige el cese de la actividad. No se clausura el lugar, sino que se debe evitar que la gente ingrese a la pileta hasta tanto no se regularice la situación”, señaló la bioquímica Milena Uribe Echevarría (MP 4043), miembro del Laboratorio de Bromatología municipal, que funciona en Vieytes 2770.

Otra toma es derivada al mencionado laboratorio, donde se realiza el análisis bacteriológico.

“En algunas ocasiones, el de cloro y PH dan bien y el bacteriológico mal. El análisis demora alrededor de 7 días, pero vamos teniendo resultados parciales que también pueden derivar en el cese de la actividad”, añadió Ezequiel Vidal (MP 7072).

Y añadió: “Las bacterias que se buscan son las que están asociadas al grupo de cloriformes, que tienen origen fecal; las genéricas, que da el volumen general de bacterias, y las seudomonas, que es más particular y más difícil de eliminar, porque forma es una especie de film y no se elimina solo con cambiar el agua”.

Según la opinión de ambos, y pese a lo ocurrido el verano pasado en el balneario Maldonado (que derivó en su cierre por espacio de una semana), las piletas de nuestra ciudad son confiables.

"A grandes rasgos se cumplen con la normativa. El año pasado, además del caso del Maldonado, sólo hubo dos casos más en los que se exigió la desinfección del natatorio”, manifestó Echevarría.

“En la gran mayoría, los análisis dan bien. Muchos natatorios cuentan con sus propios directores técnicos, que manejan la cloración y el PH”, agregó Vidal.

En cuanto a los cuidados que deben extremar los propios bañistas, más allá de los controles que efectúe el municipio y los responsables de las piletas.

“Se sugiere el pasado por una ducha, que incluso el decreto lo exige con agua y jabón. Es muy importante porque la gente ingresa con protectores o cremas en el cuerpo, que afectan el agua. También debe evitarse el ingreso con ropa, como ser remeras, pantalones, ojotas. Todo lo que lleve materia orgánica al agua le va restar el poder desinfectante que tiene el cloro. Por eso, en muchas casos es más importante lo que haga el público que el mantenimiento de la pileta en sí”, puntualizó Echevarría.

“También se recomienda no ingresar al agua si tenemos alguna erupción o alguna infección en la piel. Como tampoco quienes hayan tenido vómitos o diarrea. Ahí estamos poniendo en riesgo al resto de las personas”, añadió Vidal.

“Tampoco los bebés pueden ingresar con pañales. Porque es un foco infeccioso. En la pileta de los chicos debe realizarse el recambio diario de agua”, agregó Echevarría.

En el mantenimiento de los natatorios también influyen otros factores, como la radiación solar, la temperatura o el viento.

La entrada general costará 30 pesos

Al dejar inaugurada formalmente la temporada de verano en el Complejo Recreativo Maldonado, el intendente Héctor Gay destacó al balneario como un centro de referencia muy importante para muchísimos bahienses.

Acompañado por la secretaria de Políticas Sociales, Soledad Monardez, y el subsecretario de Deportes, Bernardo Stortoni, el jefe comunal sostuvo que “en función de la cantidad de gente que concurre y a las sugerencias que ellos mismos dejaron, hacemos mejoras permanentes”.

El balneario, ubicado en Charlone y la ruta nacional 3, abrirá de lunes a jueves de 12:30 a 21 y de viernes a domingo, de 9 a 21. La entrada general tendrá un costo de 30 pesos, mientras que jubilados (gratis de lunes a viernes) y menores abonarán 10 pesos. El costo diario de la carpa será de 70 pesos.

"Se han hecho muchos trabajos de mantenimiento para que el predio luzca impecable. Entre ellos, el cercado de la pileta chica, con un solo ingreso, tres duchas y un puesto de guardavidas, que fue un requerimiento de muchos padres el año pasado”, dijo Stortoni.

La cantina, tras un proceso licitatorio que incluyó también la explotación comercial del camping, se adjudicó a la Asociación Integrar (Asociación de Padres de personas con sindrome de down).