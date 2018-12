El bahiense que ganó un Martín Fierro y hace estragos en las redes

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Con la humildad y el perfil bajo que le da ese toque de distinción a los grandes el bahiense Radagast se tomó la obtención del Martín Fierro Digital con mucha tranquilidad.

Su logro fue en la terna “Mejor contenido humorístico”. En otra época, hubiera significado para un artista como él una especie de consagración. Sin embargo, él no pierde la calma.

“Estoy contento con el `Martincho` porque es un premio que reconoce a las redes sociales en donde yo me hice conocido. Me copó estar en esa terna porque era más orgánico con lo que yo hago. Si hubiera sido `el más influyente en Twitter`, por ejemplo, no le hubiera prestado atención”, aclaró Rada.

Para hacerse de la estatuilla primero debió pasar por una preselección. Luego le llegó la confirmación oficial gracias al importante voto a favor de la gente.

Entonces APTRA decidió que Radagast iba a participar en la terna “Mejor contenido humorístico”.

Finalmente, lo que todos conocemos: la ceremonia como la que hacen con la televisión.

—¿Lo ves como una coronación de tu imparable carrera o te lo tomás con tranquilidad?

—No, para nada. Estoy muy tranquilo. Es un premio. Aunque parezca una frase hecha o una gilada, yo siempre digo que el mayor premio que gané es que la gente me siga y me venga a ver al teatro. Eso es algo concreto, sobre todo en una época como esta en la que está todo jodido, sobre todo el teatro. Yo me doy el lujo de actuar con mucha gente. Eso es el mayor premio de todos.

—¿Qué otras grandes noticias te dio el 2018?

—Haber quedado con “Serendipia” entre las diez obras más vistas de la temporada es un montón. Más no puedo pedir. Obvio que el premio es lindo, es un mimo, aunque en algunas cosas de los Martín Fierro no esté de acuerdo.

Ganó Mirko...

—¿Por ejemplo?

—Yyy, que Mirko se gane el Martín Fierro de oro es rarísimo. Pero bueno, qué se yo, es gente de televisión que todavía necesita y cree que la televisión continúa teniendo más importancia que los medios digitales. Los medios digitales hoy están haciendo estragos.

—Volviendo a “Serendipia”, fue sorprendente la cantidad de gente que fue a ver la obra.

—Fueron tres meses, fue una temporada corta porque arrancamos en septiembre. Comenzamos los viernes y los sábados y luego le agregamos los jueves. Siendo que hacíamos pocas funciones semanales, haber quedado entre las primeras 10 que más tickets cotaron fue buenísimo.

—¿Se terminó o tiene larga vida?

—Volvemos el próximo 17 de enero.

—Tantos años actuando solo en el escenario y ahora tenés tu propia banda.

—Siempre mi idea fue tener una banda en vivo. Eso me lo posibilitó “Serendipia”, un proyecto musical que la viene rompiendo. Ahora vamos a ir a Bahía el 4 de enero. Vamos a tocar en el playón del Shopping. Después vamos a estar en el Cosquín Rock y por suerte tenemos muchas fechas más. No está yendo muy bien.

—Si bien tocan en festivales, el espectáculo no es específicamente musical...

—Claro, sigue siendo un unipersonal, en el que hay una banda que me acompaña. Es una obra, no es un espectáculo de Stand Up solamente.

Mucho trabajo

—También hacés eventos y todo tipo de presentaciones me imagino.

—Estoy trabajando por todos lados. Tanto en nuestro país como en Chile. En festivales, en teatro, con la banda y con el unipersonal. Por suerte y gracias a la vida estoy en una etapa en la que tengo que decir mucho que no. Estoy seleccionando, sobre todo para preservar mi salud.

—”Re Loca”, la película que hiciste con Natalia Oreiro tuvo bastante éxito. ¿Tenés algún otro proyecto en cine?

—Sí, “Re Loca”fue un exitazo. El año que viene se estrenará “Los Adoptantes”, en donde hice un coprotagónico junto a Diego Gentili, Rafael Spregelburd , Florencia Peña y muchos más. Es una comedia un poco oscura.

¿Se viene una serie?

—¿Alguna sorpresa más para 2019?

—Estoy con unas reuniones para ver si participamos en una serie y eso va a estar buenísimo si es que se da.

—Entre tanta presentación en vivo ¿qué lugar ocupan en tu vida artística las redes sociales?

—Las redes sociales son el motor que mueve todo lo demás, que me hace estar vigente y que la gente me conozca. Son fundamentales para mí. Estoy pensando constantemente en contenidos nuevos para que la gente pueda ver, se divierta y continúe eligiéndome.