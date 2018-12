Fuerte impacto en las redes sociales tras la denuncia de Thelma: suman testimonios de abusos

Las redes sociales se vieron sacudidas hoy por testimonios de mujeres que relataron haber sido víctimas de abusos, luego de la denuncia de la actriz Thelma Fardín contra Juan Darthés.

"En 2001, me violaron en el marco de una entradera. Maniatada, vendada, con una pistola en la cabeza, no cansaba de repetirme a mí misma ya pasa, lo importante es salir viva, no hagas nada, hay mucho por vivir todavía . Y tuve suerte de salir viva de ahí", relató una mujer en la red social Twitter.

Al dar testimonio de lo ocurrido, señaló: "Tenía 31 años, dos títulos universitarios, posgrado en curso, familia, amigos, trabajo. Muchos más recursos que los que tiene la mayoría de las víctimas de violación. Así y todo, se abrió un calvario que aún hoy deja secuelas".

"Primero, la denuncia policial. Sin contención profesional alguna esperando para la revisación médica, sin ropa interior (secuestrada como prueba) tuve que contarle detalladamente a un oficial lo que había sucedido delante de todo el mundo", indicó, al tiempo que cuestionó "el tratamiento médico".

"Llegar al hospital. Volver a contar lo que había sucedido. Recibir los primeros pasos del protocolo de atención. Iniciar preventivo de HIV y sostenerlo un año. Cada control, explicar otra vez lo que había pasado", relató.

Señaló también: "Pude salir adelante. Tuve ayuda profesional, apoyo y contención. Seguí con mi carrera, tuve hijos. No volví a hablar del tema, casi como si no hubiera pasado. Pero no. Está ahí. Cada tanto vuelve y pasa factura.Varias cosas cambiaron desde 2001. Se avanzó en materia de políticas públicas y en concientización s/problemática de género. Todavía queda un camino enorme hasta remover las estructuras profundas de este tipo de violencias, las secuelas que deja y el acompañamiento a las víctimas", subrayó.

Otra mujer relató que su tío abusó de ella "cuando tenía seis años" y que "seis años después pude contárselo a mi mamá y recién este año me animé a hacerlo público".

"Actualmente tiene una hija con quien fue su hija el último tiempo que abusó de mí y tengo miedo", subrayó la mujer.

Los testimonios se multiplicaron luego de que la actriz Thelma Fardín, respaldada por un grupo de sus colegas, denunció que fue violada por el actor Juan Darthés cuando tenía 16 años.

Cien escraches en Paraná

Alrededor de un centenar de jóvenes de entre 18 y 28 años, oriundos de la ciudad de Paraná, fueron denunciados como "abusadores" en una serie de relatos realizados por supuestas víctimas vertidos en redes sociales en las últimas horas como uno de los impactos de la denuncia de la actriz Thelma Fardín contra su colega Juan Darthés.

En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, muchos jóvenes expusieron en especial a exnovios y hombres con el que tuvieron un grado de relación que "no entendieron que no es no", y las forzaron en muchos casos apelando a la violencia. Durante la jornada de este miércoles, se pusieron de manifiesto situaciones vividas por decenas de mujeres, especialmente en su etapa de adolescencia.

Según el sitio El Once, una joven confeccionó una lista con nombres de los presuntos "acusados" de distintos acosos y abusos. (NA)