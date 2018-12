Thelma Fardín, luego de denunciar a Juan Darthés: "Me costó aceptar que me violaron"

La actriz Thelma Fardin, quien denunció al actor Juan Darthés por haberla violado en un hotel en Nicaragua durante una gira en 2009 cuando ella tenía 16 años, publicó esta tarde una serie de tuits en los que agradeció "el apoyo recibido" después de la conferencia de prensa que protagonizó junto al colectivo de Actrices Argentinas.

A través de su cuenta de Twitter la actriz comenzó un hilo agradeciendo el apoyo recibido: “GRACIAS no me alcanza, vamos a tener que inventar una palabra para dimensionar lo que siento con lo que está sucediendo... Por ahora les digo GRACIAS por escuchar, por creer y sobre todo, por seguir haciendo ruido”, comenzó diciendo.

“Tenés que sacarte mil capas de miedo. Miedo a no tener más trabajo, a que te vean como algo roto, a que te rompan; a verte como una mujer de segunda mano, como una víctima, como una traumada; que te marquen como pobrecita, como mentirosa, que te marquen. Que te marquen más”, continuó.

Y agregó: “Porque lo primero a lo que te sometés es a la duda, a la mirada del otro. La palabra de la mujer que acusa al hombre de haberla violado la ponemos inmediatamente en duda”.

“¿Querrá sacarle plata? ¿Querrá hacer quilombo? ¿Quiere ser famosa? (Sí, claro, ¿quién no quiere hacerse famosa porque la cogieron contra su voluntad?). Incluso hay gente que ni siquiera le pone signos de interrogación a esos enunciados”, criticó.

La joven acusó al actor en una conferencia de prensa de haber abusado de ella hace 10 años en una habitación de un hotel de la ciudad de Managua, Nicaragua, donde estaban realizando una gira por la comedia musical “Patito feo”. En otra de sus publicaciones habló sobre la decisión que tomó y cómo debe afrontarlo de ahora en adelante.

“Me costó aceptar que me violaron. No usaba esa palabra. Pasaron nueve años para que pueda llamarlo por su nombre. Violación. Cuando no le ponés la palabra, no existe, y cuando no existe sólo está en tu cabeza, en tu cuerpo, comiéndote la conciencia, la autoestima, las fuerzas, las tripas”, explicó.

“Desde que decidí hacerme cargo de lo que me pasó no paro de sentir que tengo que estar a la altura. Tengo que saber más, de feminismo, de leyes, de psicología, de cómo va a reaccionar la sociedad, tengo que tener estrategias, ser fuerte, ser una mujer preparada", agregó.

Fardin también contó que “Mirá cómo me ponés" no fue la única frase". "Siempre vas a tener trabajo, porque adonde vaya venís conmigo", le habría dicho Darthés, "proponiéndole una especie de pacto macabro”.

“No le bastaba mostrarme quién mandaba, quién tenía poder; me estaba mostrando las reglas del juego, marcando territorio sobre mi carrera, sobre mi cuerpo, sobre mi confianza y mi talento. Para todos estaba viviendo un momento de éxito: aviones, estadios con 20.000 personas, fans agolpados en la puerta del hotel cinco estrellas. Chicas queriendo ser como yo; y yo encerrada en esa trampa, en esa idea de éxito”, cerró.