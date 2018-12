"Estoy convencido de que somos mucho mejor que esto", dijo Levy tras el debut de Bahía Basket

Jamaal Levy es la voz de la experiencia dentro del juvenil plantel de Bahía Basket, que ayer debutó con una derrota ante Regatas Corrientes, por 91 a 61, por la Liga Nacional.

Tras el encuentro, el panameño puso en palabras el mal primer paso del equipo de nuestra ciudad.

"Fue un debut lejos de lo que buscamos... en ningún momento, salvo quizás los primeros minutos, estuvimos a la altura. Después fuimos superados en todos los aspectos, se nos complicó en ofensiva y en defensa aguantamos hasta donde pudimos, hasta que bajamos la intensidad", comenzó Levy.

"Hay que buscar la manera para tomarlo con calma, esto recién empieza. No era la manera que queríamos arrancar más allá del resultado, porque podríamos haber perdido pero de otra manera, eso es lo que me duele. Yo en lo personal no estuve a la altura, va a ser una larga noche (por ayer)", agregó Jamaal.

--Dio la sensación que en ningún momento pudieron jugar a lo que mejor hacen...

--Nada salió limpió, tuvimos varios contraataques, no fuimos efectivos a la hora de definir; algunos tiros abiertos que tomamos no entraron y después comenzamos a forzar todo. Hay que buscar la manera de hacer borrón y cuenta nueva. Igual nos enfrentamos a un gran equipo, Regatas puede estar entre los primeros; jugaron mucho mejor que nosotros.

--¿Puede ser una alerta esto o lo tomás solo como el primer partido?

--Yo lo quiero tomar como es, el primer partido y nada más. Estoy convencido de que somos mucho mejor que esto, pero bueno... hay que tomarlo como una experiencia.