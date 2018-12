"Pasé toda la noche sola en mi cuarto y Darthés no paraba de llamarme”, dijo Thelma

La actriz Thelma Fardín habló en las ultimas horas en Radio Con Vos tras la denuncia y contó que “después de la violación me fui al cuarto y pasé la noche sola. Descolgué el teléfono porque [Darthés] no paraba de llamarme. Como usaba el despertador de la recepción del hotel, me quedé despierta porque tenía miedo de perder el avión a Buenos Aires al otro día”.

Fardin dijo que recién pudo contar lo que le pasó al otro día, regresando a Argentina. “Tuve que soportar esa noche sola, y cuando lo conté fue a la mañana siguiente en el avión de vuelta a Buenos Aires a dos compañeras: se quedaron paralizadas”.

“Ya no quiero dar más detalles porque creo que es algo que me excede, pero [a Juan Darthés] nunca más lo volví a ver. Cerré Patito Feo con esto, no me lo crucé nunca más."

La denuncia

Thelma dio a conocer de qué manera tomó la decisión de denunciar a Darthes: “Hace unos meses, revolviendo todo esto, estaba camino a terapia, y me pareció cruzarlo. Vi una persona en la calle, no era él pero se parecía, y me paralicé. Entonces pensé que si a uno le pasa esto, es porque hay que hablarlo, elaborarlo”

Además confesó que el 'mirá cómo me ponés' "me lo hacía sentir como con culpa. En ese momento me dijo 'a donde vaya vení conmigo', como garantizándome trabajo. A mí me bloqueó por completo porque siempre tuve la necesidad de mostrarme talentosa. Darme cuenta que mis posibilidades laborales estuviesen atadas a belleza física, fue terrible".

9 años después

“Más allá de que yo tengo perfil súper bajo, a mí se me empezó a hacer imposible obviar esto que me había sucedido. Son muchas cosas las que se ponen en juego: se juega que es muy grande, hay que limpiar demasiadas cosas. Es muy difícil hablar enseguida”, sostuvo Fardín.

Y agregó: “Yo me moría de ganas de decir: ‘Dejen de hablar mal de Calu’. Pero también sabía que tenía que estar a la altura. Este tema no se podía banalizar ni farandulizar. Acá hay una problemática social. Hablamos de algo que trasciende el titular de ‘La ex Patito Feo tal cosa’”. (Clarín y La Nueva.)