El debut de Bahía Basket, el hecho deportivo sobresaliente del miércoles

Fútbol

**Defensores de Belgrano y Temperley, se enfrentan desde las 20, por una nueva fecha de la Primera B Nacional. Televisa TyC Sports.

**A las 20:45, se miden Atlético Paranaense de Brasil vs Junior de Barranquilla de Colombia, por la vuelta del cruce final de la Copa Sudamericana (Fox Sports).

**Se desarrolla una nueva jornada de la UEFA Champions League, con los siguientes partidos: Viktoria Plzen vs Roma (a las 14:44, por ESPN), Real Madrid vs CSKA Moscú (a las 14:55, por Fox Sports), Manchester City vs Hoffenheim (a las 17, por Fox Sports), Valencia vs Manchester United (a las 17, por Fox Sports), Young Boys vs Juventus (a las 17, por ESPN 2), Ajax vs Bayern Munich (a las 17, por ESPN) y Benfica vs AEK Atenas (a las 17, por Fox Sports 3).

Básquetbol

**Boca y Peñarol se enfrentan, desde las 22, por la primera jornada de la Liga Nacional. Televisa TyC Sports.

**A las 22, por una nueva jornada de la temporada regular de la NBA, se miden Oklahoma City Thunder vs New Orleans Pelicans. Televisa ESPN. Una hora antes, lo harán Indiana Pacers vs Milwaukee Bucks (NBA TV).

Hockey

**Desde las 20:30, se lleva a cabo, en cancha de Sociedad Sportiva, la final extra de caballeros válida por el Torneo Clausura de la Asociación Bahiense de Hockey. Allí se medirán El Nacional y Universitario.

Natación

**A las 8, ESPN televisa la acción correspondiente a las semifinales del Campeonato Mundial con sede en China.