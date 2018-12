Gay cumple 3 años como intendente de Bahía: la reelección, sus balances y el peor día de su mandato

Por Damián Vallejos / dvallejos@lanueva.com

El intendente Héctor Gay compara su lugar electoral en Cambiemos con el viaje en un vuelo que cruza el océano de un continente a otro. Hoy cumple 3 años de su gobierno en Bahía Blanca y no quiere hablar de candidaturas, pero sabe que muchas veces no hay libertad para decir que no a la reelección.

—No es fácil escapar. Hay una suerte de chiste en política que dice que en determinados lugares de la política es como ser pasajero de un vuelo intercontinental. No te bajás cuando vos querés, sino cuando el comandante lo diga.

Gay es claro en ese sentido: su comandante es la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que en cada aparición sostiene que no hay que hablar de las Elecciones 2019 porque hay que seguir gestionando. Todo cambiará si finalmente se modifica el calendario electoral.

"Con la gobernadora coincidimos en que hasta fin de año no vamos a dedicar ni media hora a hablar de ese tema porque estamos en la gestión. En la oposición es lógico que uno se empiece a armar, pero si estás en el gobierno lo mejor me parece que es fortalecer la gestión", afirma el jefe de Gobierno.

Gay, que en enero cumple 61 años, dice que se siente bien desde todo punto de vista. "Estoy físicamente con ganas y entusiasmado con muchas cosas que están viniendo para la ciudad", asegura.

"Estoy comprometido con la gestión y con la gobernadora. Cuando ella lo defina, se charlará. Si ella decide y me pide que yo siga, no me va a quedar mucho camino", explica.

El peor día

Gay pasó 1096 días como intendente desde aquel 11 de diciembre. No duda ni un segundo cuando se le pregunta cuál fue el peor de todos.

—Claramente fue el día que apareció el cuerpo de Micaela Ortega—dice.

El intendente recuerda esa noche en la que encontraron a la pequeña de 12 años que estuvo 35 días desaparecida.

"Se había hecho un esfuerzo enorme. Hubo días en los que alrededor de 150 policías rastreaban toda la ciudad. A veces soportando situaciones de datos que afirmaban que podía estar [la chica] en un lugar y cuando íbamos a rastrillar resultaba ser una versión como para hacer que la policía vaya para ese lado y dejara descubierto otro lugar para cometer delitos", recuerda.

"Tantos días de búsqueda y dicen que apareció el cuerpo. La verdad que fue una sensación... Por todo lo que conllevaba, por la familia, fue el peor día", agrega.

Gay se enteró por un mensaje del secretario de Seguridad Emiliano Álvarez Porte. El intendente estaba junto a otros funcionarios en el Teatro Municipal cuando el sábado 28 de mayo de 2016 se transformó en el peor día de su gestión.

El mejor

Ahí le cuesta más.

—No hay un día especial que recuerde como "el mejor día"—dice.

Tras pensar unos segundos, cuenta: "Sí hay muchos días de satisfacción cuando se puede cumplir con la gente".

"Ahora mismo me estoy yendo [por ayer] a una entrega de otras 90 escrituras y con estas llevamos 4.200. La verdad es que pocos actos son tan emotivos como estos. Hay gente que después de 20, 25 o 30 años recibe su escritura. Pusimos mucho énfasis en ese trámite. Estos son días buenos, no sé si el mejor, pero sí son buenos", concluye.

¿Satisfecho?

—Nunca termino de estar satisfecho del todo porque siempre hay cosas para hacer. Siento que hemos tenido avances importantes en varias materias—expresa.

Para Gay lo más importante en estos 3 años es que "se recuperó la institucionalidad" de Bahía. Y recordó a los intendentes anteriores: Rodolfo Lopes (2003-2005), Cristian Breitenstein (2005-2011) y Gustavo Bevilacqua (2011-2015).

"Cuando uno hace un repaso, tuvimos por primera vez en la historia un intendente destituido; otro que ganó una elección y no asumió; y, el que siguió, se pasó de partido en la mitad del mandato y cortó relaciones con Provincia y Nación, lo cual para la ciudad fue delicado", advierte y asegura: "Todo eso hizo que desde 2003 en adelante haya muchos problemas en Bahía".

"Hoy esa institucionalidad se logró y nadie duda de la separación de los órganos de gobierno. Se ha dado un paso importante", explica.

El intendente sostiene que se hicieron muchas obras y que eso tiene mucho que ver con la "sintonía" con los gobiernos de Provincia y Nación.

"No hay que olvidar que había momentos [por Bevilacqua] en los que venía el gobernador y el intendente se iba. La gobernadora ha hecho 11 visitas oficiales y el presidente Macri, 5. Esto es importante y demuestra que Bahía ha vuelto al mapa de las decisiones. Se nota cuando uno ve el balance de obras tanto en la ciudad como alrededores", agrega.

En ese sentido, Gay insiste con que tienen "deudas" de cara al último año ya que la gestión es un desafío todos los días.

El inicio y la burocracia

Gay dice que al asumir lo que menos se esperaba era ver el estado en el que estaba la obra pública.

"Básicamente: cero obra pública. Había una sola en marcha que era la ampliación de consultorios en el Hospital Municipal. La realidad es que hasta que se hizo todo el paquete, toda la burocracia de licitaciones, de dinero que venía de provincia y demás, prácticamente pasamos 7 u 8 meses sin poder concretar ni empezar obra pública", afirma Gay.

Sin máquinas

Para el intendente hubo otro momento delicado: la situación de las delegaciones municipales.

"Estaban desprovistas de la más mínima maquinaria. No había motoniveladoras ni camiones en condiciones. Reequipar las delegaciones nos llevó bastante tiempo y aún hoy estamos todavía pensando en que es necesaria más herramienta para que los delegados puedan solucionar los temas de los vecinos", agrega.

Ser justos

Pese a todos los palos hacia los gobiernos anteriores, Gay afirma que quiere "ser justo" y mencionar lo bueno que le dejó Bevilacqua: "A diferencia de otras localidades de la provincia, las cuentas municipales que recibimos estaban equilibradas".