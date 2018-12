Martín Luis: "Nos encontramos en un lugar que no esperábamos"

Anoche dirigió a Pacífico en el cuarto punto de las finales de Segunda (segundo tramo) y hoy será el entrenador de Bahía Basket en la Liga de Desarrollo.

Lo cierto es que Martín Luis tiene un objetivo a corto plazo bien marcado en el calendario: el viernes, desde las 21 y en cancha de Olimpo definirá mano a mano el título y el ascenso a Primera con Pacífico y ante Sportivo Bahiense (ganador del primer tramo).

"Esto que logramos es para festejar, pero a esta altura del año estamos pensando en el viernes, es la realidad. Estamos contentos porque se ganó el segundo torneo que no es poca cosa pero ya hay que poner la cabeza en el viernes. Nos encontramos en un lugar que no esperábamos, honestamente", le contó a La Nueva. mientras sus dirigidos celebraban en ronda y junto al público que se acercó al Tomás.

El verde no comenzó bien la noche, aunque en realidad el partido fue insulso en sus primeros minutos. Desde el 2ºC, cuando pudo imponer su ritmo, dominó hasta quedarse con la victoria por 64 a 51 y con la clasificación.

Así, se recuperó de la derrota del viernes (80-75) en cacha de Estrella.

"Juanse (Palumbo) me había planteado un desafío defensivo que era un triángulo, tuvimos que cambiar algunas cosas en ataque y fundamentalmente lo que teníamos que hacer era defender mucho más duro. Allá habíamos jugado un partido blando, donde Barba recibía cuando quería, Agalupe recibía cuando quería, Sacomani tiraba cuando quería y no es lo que somos nosotros. El planteo defensivo no cambió, era hombre, pero realmente defender duro", comentó el DT.

Pacífico movió las piezas de entrada, saliendo con Wattson, Maina, Marini, Pristupa y Chapero por primera vez en la serie.

"Cambié el quinteto porque a Branco (Salvatori) le sueltan el tiro. Yo sabía que Facundo (Wattson) me podía aportar mucho más de ahí, que lo hizo y creo que metió tres o cuatro triples, y se nos podía abrir un poco más la cancha. Después, con Branco la idea era que entre de afuera con más energía cuando ellos se apagaban un poco para meter un poco más de piernas. Nos hicieron 51 puntos, el partido estuvo ahí", añadió Martín Luis.

Pacífico tendrá que cambiar el chip rápidamente y empezar a pensar en Sportivo, su próximo rival.

"Los Andes y Sportivo tienen muy parecido el hecho de que tienen dos grandes, Goenaga y Rizzo, que sabemos que gran parte del juego está ahí. Después tiene un cerebro que le maneja absolutamente todo que es Tuero y también dependen de cómo te agarren los tiradores", analizó.

Anoche se produjo el regreso de Mauro Santillán, tras ausentarse los primeros tres juegos por una distensión en su rodilla izquierda. Ingresó a 5m43 del 1ºC, jugó 12m06 y se fue con gestos de dolor a 2m16 del 3ºC.

"A Mauro se le fue un poco la rodilla, mi hermano lo está atendiendo, puede llegar a volver porque ya le pasó, se tiene que operar entonces puede jugar de esa manera. Por lo menos me da un recambio para Chapero que es lo que me sirve. Es a un partido y no se lo va a querer perder porque ya me lo dijo. Con que me entre dos o tres minutos para bancar a Chapero, ya con eso nos da un aire tremendo como hizo hoy (por anoche); así que va a jugar", adelantó el entrenador.