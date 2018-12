Tras su reunión con Macri, Lagarde respaldó las reformas y reiteró el apoyo del FMI

El presidente Mauricio Macri recibió hoy en su despacho de la Casa de Gobierno a la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde quien, previamente, afirmó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "seguirá apoyando los esfuerzos de la Argentina".

A través de su cuenta de Twitter, Lagarde alabó el "compromiso" del presidente Macri de "fortalecer la economía argentina y proteger el gasto social".

"La implementación firme de su plan es clave para allanar el camino para un crecimiento fuerte e inclusivo", agregó.

Pleased to meet w/ President @mauriciomacri. I praised his commitment to strengthen the Argentine economy & protect social spending. Steadfast implementation of their plan is key to pave the way for strong & inclusive growth. IMF will continue to support Argentina’s efforts. #G20 pic.twitter.com/UeGmdgAIRo