Pese al rechazo de los docentes, Vidal anunció un bono de $ 7 mil y un adicional del 2 %

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal anunció hoy que otorgará a los docentes un bono de 7.000 pesos y un aumento adicional del 2% en diciembre, lo que fue rechazado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).

Vidal formuló el anuncio en la Casa de Gobierno, en La Plata, donde aseguró que a pesar del de los gremios docentes no va a renunciar "a seguir dialogando. Podría firmar el decreto del cierre de la paritaria pero vamos a seguir el diálogo hasta diciembre”.

La gobernadora explicó que la oferta rechazada hoy por los docentes “es la que acordamos con los gremios que representan a más de la mitad de los estatales” y agregó: “No vamos a hacer que la falta de acuerdo excluya a los docentes de lo que cobra el resto”.

La propuesta del gobierno que se oficializó hoy en la reunión paritaria realizada en La Plata contempla aumentar el sueldo básico y todos los componentes que conforman el salario de forma tal que los salarios de cada docente, cualquiera sea su cargo y antigüedad, se incrementaron para el 2018 en un: 5% desde enero, 8 marzo, 10 en mayo, 13 desde junio, 15 julio, 19 a partir de agosto, 30 en octubre y 32% a diciembre.

Según el gobierno, incluido el material didáctico “el salario inicial de un maestro de grado con material didáctico pasa de 12.500 pesos a 16.710 y el salario promedio pasa de 24.659 a 32.865 y con presentismo de 17.210 y 33.365 respectivamente”.

“Contemplando el salario, material didáctico y presentismo un maestro de grado ingresante tendrá un aumento del 37,7% a diciembre, que con el bono asciende a 42,3%, mientras que el docente promedio tiene un aumento del 35,3%, que sube a 37,7% cuando se incluye el bono”, precisó una fuente del Poder Ejecutivo a Télam.

Recordó además que ante el rechazo de los gremios “se realizaron seis adelantos a cuenta en lo que va del año para que no pierdan poder adquisitivo” y explicó que esos anticipos “desde septiembre fueron incorporados al salario docente impactando en el sueldo básico, la antigüedad y otros conceptos”.

Durante la conferencia de prensa que ofreció Vidal, el titular de la cartera de Economía, Hernán Lacunza aseguró que en la paritaria docente "no regateamos, no especulamos no reservamos un peso; es la mejor propuesta que podemos hacer" y consideró “lamentable” que no la hayan aceptado.

En tanto, el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas aseguró que “es evidente que el sindicalismo docente tuvo una actitud difícil” y atribuyó esa postura a “una ideología partidaria evidente, por la que no tienen intención de alcanzar un acuerdo”.

Tras el rechazo a la oferta, el secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel, afirmó que “este Frente de Unidad Docente de ninguna manera va a firmar una pauta salarial a la baja, que está 15 puntos por debajo de la inflación”.

“Si terminamos este año en conflicto, va a continuar el conflicto el año que viene, si así terminamos, así no empezamos”, dijo el sindicalista que no descartó que se tomen nuevas medidas de fuerza antes de fin de año.

Consideró que “este gobierno es autoritario, con respecto a la imposición de la paritaria y porque persiguen a los docentes que ejercen su derecho a huelga. Hay directores a los que le han levantado sumarios”, expresó.

Adelantó: “Vamos a denunciar a la gobernadora María Eugenia Vidal ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya que no respeta los derechos humanos y a que están violando las leyes laborales”.

“No recordamos un gobierno que le haya faltado tanto el respeto a los docentes como este, que haya atacado tanto a los docentes”, señaló.

Con respecto a la oferta salarial para el 2019, Baradel explicó que “hablan de un 20 por ciento a pagar en 6 cuotas: 4 en enero, 4 en marzo, 4 en mayo, 4 en julio 2 en septiembre y 2 en noviembre”.

En tanto, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini afirmó que la propuesta del gobierno “no merece ser puesta a consideración. Tuvimos 20 reuniones 11 propuestas, y nuevamente el tiempo nos da la razón, nos quedamos con un 15 por ciento de pérdida de masa salarial”.

“Es todo un récord. Nunca pasó que terminemos un año sin arreglar la paritaria. El bono está bien pero es un regalo, un paliativo que no soluciona el problema porque nunca nos escucharon ni en el tema salarial ni en los estructurales”, graficó. (Télam)