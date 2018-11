Midget: números y apostillas de la tercera fecha del Estival 2018/19

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

¡Vaya inicio! Tres fechas disputadas, tres ganadores distintos y tres pilotos depositados en la definición de campeonato; inmejorable saldo deportivo, tras la disputa de los primeros tres capítulos del Campeonato Estival de Midget 2018/19.

No obstante ello, y de acuerdo al potencial exhibido por el grueso lote de autos veloces, de los cuales no menos de 10 estarían en condiciones de trepar a lo más alto del podio, no sería descabellado imaginar que la tendencia se prolongue por varias fechas.

El pasado viernes, el turno fue para Fernando Caputo, de impensado comienzo de certamen tras su regreso a las huestes del chasista Fernando Rodríguez. El éxito de Feti, conlleva un curioso y jugoso dato estadístico (ver aparte).

Amén del desenlace de la velada competitiva, animada por 101 autos, también vale la pena resaltar, como hacemos habitualmente, aquellos sucesos que tal vez pasen desapercibidos al ojo del fanático.

Asistencia perfecta

El undécimo grito estival (ganó por primera vez en la undécima fecha del Estival 2002/03), transformó a Fernando Caputo, una vez más, en candidato a coronarse en el Midget; la razón que lo desvela a continuar despuntando el vicio del derrape.

Para ello, Caputo decidió apelar a las fuentes: recuperar la alianza con el chasista Fernando Rodríguez, aquel hombre que preparó su primer vehículo de competición.

El resurgir del vínculo (existe una amistad fuera de pista) no pudo resultar mejor: tres fechas les bastó para bañarse de gloria y cumplir el primer requisito fundamental.

Lo llamativo que envuelve al éxito del viernes radica en lo siguiente: Feti, quien debutó en la temporada estival 2000/01, es el único piloto presente en todas las ediciones de playoff de la categoría (incluida la edición venidera).

No fue un trofeo más

Le faltó la estocada final. Pero, de todas formas, la tercera jornada competitiva del Estival de Midget significó una gran noche para Luis Alberto Vallejos.

Luego de un tibio comienzo en su serie, el ex campeón de Speedway se despachó con el mejor tiempo en semifinales, tras un formidable andar sobre la nueva unidad que le brindó Fernando Saldamando.

Lamentablemente, una merma en el impulsor lo dejó a pie a metros de cruzar la linea de meta, impidiéndole coronar su primera final de la temporada.

De todos modos, el momento más significativo de la noche para Luis ocurrió previo a la competencia central, con la entrega del premio Víctor Daniel Fino destinado al mejor registro en semis.

“Recibir el premio fue algo especial. Encima es la segunda vez que lo gano. Éramos muy amigos con él; de hecho comencé a correr en Midget gracias a él. La verdad es que compartimos muchos momentos juntos con Daniel. Haber ganado su premio es muy confortante para mí”, sostuvo.

Pintaba para bien...

¡Qué recuperación!, la evidenciada por Gabriel Schiebelbein. Tras llevarse el auto en una bolsa en la fecha anterior, el Osito comenzó la noche con todo: ganando y rompiendo los relojes en instancias preliminares.

“Poder estar devuelta en los primeros planos es una alegría, nos sacamos un poco la mochila. Se laburó mucho en la semana, nos pusimos al frente de la situación y recuperamos el auto junto a Gary y los chicos del taller. Terminamos con lo justo, a las 5 estábamos yéndonos del salitral, imaginate. Tenemos un buen equipo”, sostuvo Gaby, luego de las series.

Lamentablemente para él y los suyos (el viernes lo acompañó Matías Menville, piloto de Turismo Nacional), un problema de transmisión se interpuso en su camino y lo dejó sin correr por el resto de la noche...

Federico Hidalgo vs Federico Brezina

Todo comenzó en el invierno, a raíz de un vuelco sufrido por Federico Brezina tras una maniobra desafortunada de Federico Hidalgo.

A partir de ese momento, la relación entre ambos sufrió un quiebre. Al punto que, previo al comienzo de la tercera fecha, la comisión directiva del club los reunió para intentar aclarar el tema.

Los propios protagonistas se encargaron de armar la novela completa…

**Hidalgo: --La fecha anterior, me subí a la tribuna de boxes para charlar con unos amigos, me senté y no vi que estaba al lao mío. De golpe, empiezo a escuchar groserías hacia mí. Me doy vuelta y veo que era él, diciéndome que me iba a pegar y no sé cuántas cosas más. Resulta que ahora anda hablando que yo lo fui a increpar para que lo echen de la categoría, lo cual es mentira.

--Hoy (por el viernes) tuvimos una reunión con el comisario deportivo, donde se dijo toda la verdad. Pero después de eso, vengo a escuchar por radio que fue todo al revés, que yo lo fui a increpar y que le hice no sé cuántas cosas.

--Ésta es una categoría donde siempre hubo compañerismo y respeto hacia el otro, no puede pasar esto. La culpa no es mía, y hay muchos testigos que pueden certificarlo. No somos chiquilines, yo quiero que esto se arregle cuanto antes.

**Brezina: --Todo empieza por una mala maniobra que hace en el invierno y que deriva en vuelco mío. Yo le fui a recriminar la maniobra con un par de insultos, porque no entendía cómo alguien que corre acá puede hacer eso.

--Automáticamente salió a denunciarme en boxes y en federación, a raíz de lo cual me suspenden una fecha. En la segunda fecha se sentó al lado mío y empezó a burlarse. Le dije que era de poca persona hacer eso y salir corriendo a denunciar a un compañero. Se empezó a reír en mi cara y a burlarse, porque yo estaba sin buzo y sin correr. “Pobrecito, te echaron y no podés correr más. Ahora me voy a sentar al lado tuyo”, me dijo, sabiendo lo caliente que yo estaba. Ahí le dejé claro que íbamos a tener problemas en la calle.

--Hubo una reunión con la gente del club, pero es una tomada de pelo. No puede ser que por un par de insultos me echen una fecha. En ese caso tendrían que suspender a todos, porque todos se bajan calientes e insultan.

--Acá se viene a correr, a disfrutar y a pasarla bien, no a denunciar a los compañeros de mala le… y correr con esas ventajas, que es lo que él quiere. Si quiere hablar, hablaremos. Pero no acá, yo acá vengo a correr. Creo que lo que hizo es de muy poca gente.

Para el olvido

El tercer capítulo del certamen nocturno vio debutar oficialmente al bahiense Guido Botelli, quien se presentó tras cumplir la sanción de dos fechas impuestas por la Federación Regional N°3 del Sudoeste tras algunos sucesos extralimitados que lo tuvieron como protagonista en el invierno.

Cual señor inglés al volante, a los efectos de evitar cualquier tipo de exabrupto, Botelli completó con éxito su primera competencia (fue 6° en la tercera serie). Hasta allí, todo bárbaro.

“Estuvo bueno, nada que ver al invierno. Acá se puede acelerar por todos lados. Lo que me soprendió fue la tierra que vuela. Tuve que darle dos o tres manotazos al roll (antiparra) y casi sin ver nada. Pero muy contento, el auto es contundente”, lanzó Botelli luego del parcial.

Pero Guido, siempre le faltan cinco para el peso. En el repechaje, en el intento de sobrepaso por el radio externo a Ezequiel García, la unidad roja N°106 terminó dada vuelta.

Habrá que barajar y dar de nuevo...

Espectáculo demorado

No es común ver fallar a Daniel Vicente en el tratamiento del circuito. Pero, claro, él también es un ser humano.

Puede que el marcado descenso de temperatura a partir de las 20 haya incidido, como así también el notable exceso de humedad. Lo concreto es que, al momento de comenzar la noche, el circuito era un jabón.

Así quedó demostrado tras la salida de las unidades para disputar la primera serie; fue algo así como observar un auto intentando transitar sobre la nieve sin cadena en los neumáticos.

Automáticamente, Polenta ingresó al circuito con la máquina motoniveladora y comenzó a trabajar en el reacondicionamiento del óvalo aldense.

En consecuencia, el inicio de la jornada se demoró más de 40 minutos.

Números y datos

Cumplidos los tres primeros peldaños, comienzan a fluir números y datos estadísticos interesantes para el análisis deportivo; fundamentalmente, a la hora de enfocarse en la regularidad de los integrantes del parque.

Por caso, vale la pena destacar que solo tres pilotos vencieron en todas las series que participaron. Ellos fueron: Esteban Mancini, Luciano Vallejos y Leandro Campos.

A su vez, solo cuatro pilotos lograron clasificar a todas las instancias decisivas corridas hasta el momento. Los que obtuvieron ese halago fueron: Esteban Mancini, Luciano Vallejos, Claudio Roth y Brian Altamirano.