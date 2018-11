Una marcha legítima que recibió el apoyo de todos los gremios del país

Bajo el lema "No administrativos, somos profesionales", los profesionales de la enfermería de nuestra ciudad realizaron el último miércoles una marcha de protesta contra la reforma de la ley sancionada a principios de este mes, donde se pretende modificar la ordenanza 41.455 que rige desde 1986.

El reclamo se centró en Capital Federal, y estuvo marcado por paros y marchas del sector para protestar contra una norma aprobada en la Legislatura porteña. El proyecto mantiene a las áreas de enfermería, bio-imágenes e instrumentadores quirúrgicos dentro de la categoría "técnico-administrativos", fuera del ámbito de "profesionales de la salud".

En Buenos Aires se organizaron diversas movilizaciones y actos que se replicaron en distintos puntos del país.

En Bahía hubo una gran asistencia de profesionales, quienes partieron desde el municipio y marcharon por calles que rodean la Plaza Rivadavia.

"No a la reforma de enfermería", “Los enfermeros somos profesionales”, “Sin enfermería no hay salud” o “Sin instrumetadores no hay cirugía”, fueron algunas de las frases expuestas en cientos de carteles.

Desde el gremio de la Sanidad (ATSA) también se recibió un gran apoyo, al igual que de parte del secretario general de la Seccional Bahía Blanca, Hugo Modarelli, quien se solidarizó con los profesionales.

“Nos solidarizamos con todos los profesionales de diferentes sindicatos que llevaron adelante esta protesta, con gran representatividad en Buenos Aires”, señaló Modarelli, quien hizo mención al comunicado de repudio que fue publicado oportunamente.

“El gremio y las enfermeras profesionales de Bahía acompañaron y se movilizaron, lo que me aparece muy acertado. Esta reforma de ley, que se intenta impulsar, perjudica al trabajador”, remarcó.

--¿ATSA, Seccional Bahía Blanca, siempre se mostró partidaria de una mejora en la categorización y en los sueldos de los enfermeros profesionales?

--Es así. En nuestro gremio una licenciada en enfermería percibe un 15 por ciento de incremento del salario básico, algo que se consiguió en las últimas paritarias. Ese porcentaje se traduce en unos 3.500 pesos.

"Todos los compañeros graduados en la carrera de licenciatura que están ejerciendo. Son 45 licenciados en el Hospital Privado del Sur; 15 en el de la Asociación Médica; 30 en el Italiano y 30 en el Español. Estos profesionales, además de cobrar antigüedad, básico y adicionales, perciben un 15% de incremento en el básico por el título de licenciado en enfermería".

Descontento generalizado

En forma directa se presentó este proyecto de ley que será tratado en la legislatura. Por eso el descontento generalizado ante algo que todos consideramos injusto.

El jueves 1 de noviembre se aprobó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la ley “Carrera Profesionales de la Salud”. Dicha ley rige única y exclusivamente en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin afectar al sector privado.

La misma, en su Art. 6, decide no incluir de manera discriminatoria a profesionales de la Salud como los Licenciados en: Enfermeria, Bioimágenes, Instrumentadores Quirúrgicos. Si bien estamos en desacuerdo con la discriminación manifiesta al colectivo de profesionales, la ley no debería nunca haber sido aprobada por ir, no sólo en contra de consensos internacionales sobre la conformación del equipo interdisciplinario, reforzando concepciones vetustas y hegemónicas; sino fundamentalmente por ser arbitraria e inconsulta, contradiciendo la doctrina y fallos de la justicia laboral.

El Gobierno de CABA ha descartado el mecanismo del diálogo, que hace a una sociedad más justa y democrática, desconociendo la negociación colectiva, el acuerdo paritario como herramientas de regulación de las relaciones laborales.

Hacemos un llamado para que el Gobierno analice, reflexione y derogue la presente ley, e inicie el camino del diálogo y consenso con las organizaciones que representan legítimamente a todos los trabajadores.