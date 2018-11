Sigue sin solución el problema de los detenidos en comisarías

Claudio Rodríguez Kiser

crodriguez@lanueva.com

“Este año estamos peor que el anterior. En Bahía Blanca están habilitadas solamente dos comisarías para alojar detenidos”.

La frase corresponde al superintendente de Seguridad Región Interior Sur, Gustavo Maldonado, quien reiteró la necesidad de solucionar el tema.

A modo de ejemplo, el uniformado explicó que hace aproximadamente dos semanas había 31 detenidos en la comisaría Primera, cuyos calabozos tienen capacidad para 12.

“En ese momento, a partir de un hábeas corpus elevado por la Defensoría, fue la jueza de Garantías Marisa Promé y dispuso que la cárcel local recibiera a más de una decena de detenidos. De todos modos, esta resolución es por poco tiempo, porque siguen ingresando presos”, detalló Maldonado.

Agregó que “esta semana comenzaríamos con unos 16, aunque ese número es variable, ya que la anterior había 24”.

“Necesitamos un cupo de 10 o 12 presos que reciba el Servicio Penitenciario. Con eso tendríamos los niveles dentro de los límites de capacidad”, comentó Maldonado.

Y aseguró que “de la Justicia Federal tenemos presos de 2 o 3 meses, y esto es un problema por la situación en la que viven. No les podemos garantizar mejores condiciones porque no tenemos”.

Maldonado comentó que “los calabozos de la comisaría Séptima no se van a habilitar hasta que no se terminen de hacer algunas refacciones que le estamos pidiendo al Municipio, aunque ellos no están obligados a hacerlas. Incluso, esto no va a ser en el corto plazo. En nuestro caso la prioridad se aboca al pedido de recurso para combustible o mantenimiento de la flota”.

De todas maneras, aclaró que ante esta superpoblación se han realizado las gestiones para conseguir elementos necesarios, como por ejemplo colchones ignífugos.

Además de la comisaría Primera, en nuestra ciudad la seccional Sexta -reservada para mujeres- tiene lugar para cuatro detenidas.

En la zona el panorama es similar, ya que están habilitados los calabozos de las dependencias de Monte Hermoso (2 plazas), Tornquist (4) y Carmen de Patagones (2).

Sobre el proyecto de la construcción de una alcaidía, el jefe policial dijo que "no hay a corto plazo una posibilidad de que se construya".



Preocupación



El juez en lo Correccional Nº 1, José Luis Ares, quien es integrante de la Red de Jueces Penales, mostró su preocupación por la realidad de las comisarías locales.

“La alcaidía parece que dejó de ser una prioridad y un tema en Bahía Blanca, pese al problema de hacinamiento en las comisarías y también en las dos unidades penales del departamento judicial”, aseguró.

El magistrado indicó que “se proponen acciones con determinados plazos y demás, pero lo que pasa es que el tema es tan grave y tan acuciante que tendrían que ser medidas un poco más rápidas y drásticas”.

Ares apuntó al “abuso” de la prisión preventiva, por pedidos o resoluciones de fiscales, jueces y camaristas, y comentó que “prácticamente no hay pulseras electrónicas, y eso es otro problema, porque no hay suficientes para la demanda existente”.



“Quizás sería momento de cambiar alguna legislación para darle mayor amplitud a los jueces en determinadas medidas, y que estén presas las personas por delitos más graves”, apuntó.

“A la comisaría Primera la conozco bien, porque tuve un caso. Tiene una capacidad de 12 presos y en los últimos días había el doble o más”, mencionó Ares.

Destacó también que “la tasa de prisionización (presos según cantidad de habitantes) de la provincia de Buenos Aires es la más alta del país”.

Finalmente, mencionó que en los últimos años "hay más presos que entran que los que salen de las comisarías o cárceles. El número es elevado y la alcaidía sería fundamental para sacar detenidos de las comisarías, aunque no sería una solución final, porque las cárceles seguirían sobrepasadas”, cerró.

Instrucciones de la Corte

Luego de la muerte de 8 detenidos en una comisaría de Esteban Echeverría y de la reciente decisión de la Cámara Penal de Bahía Blanca de prohibir el ingreso de nuevos internos en la cárcel de Saavedra, la Suprema Corte de Justicia bonaerense se metió de lleno en la problemática de la sobrepoblación de presos y reclamó soluciones.

En el marco de la resolución 2.301/18, el máximo tribunal provincial ordenó al Tribunal de Casación Penal la creación de un espacio interinstitucional para el abordaje integral de las condiciones de detención en cárceles y comisarías, con informes periódicos a la Corte sobre el estado de avance.

De esa manera se resolvió un planteo del juez en lo Correccional Nº 2 de La Plata, Eduardo Eskenazi, que tenía prevista esa medida en el marco de un habeas corpus colectivo.