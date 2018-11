El divertido video de los hijos de Messi bailando

El crack del fútbol, Lionel Messi, compartió ayer en su cuenta de Instagram imágenes de sus hijos cantando y bailando poniéndole mucha onda al domimgo.

De entrecasa, con pijamas, aparecieron Mateo, de 3 años, y Thiago, de 6, en un video que el delantero del Barcelona posteó.

En las imágenes, primero se lo ve a Mateo vestido con un pijama de Sully de Monsters Inc. bailando Sexy and I know it, de LMFAO.

Después aparece Thiago, que se pone en frente a la cámara, hasta que su hermano lo abraza de atrás y ambos terminan en el piso.

Más tarde, Messi subió otro video al que se sumó Ciro, su tercer hijo, en brazos de Thiago mientras seguían bailando. (Rating Cero y La Nueva.)