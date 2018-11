“La cerveza artesanal es el arte de mezclar maltas”, dijo Aníbal Loggia en su paso por Bahía Blanca

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Argentina no tiene una cultura cervecera, pero se puede afirmar que si tiene muchos bebedores de cerveza. Al menos así lo afirma Aníbal Loggia, el presidente de la Cámara Argentina de Productores de Cerveza Artesanal.

Loggia llegó a nuestra ciudad ayer para dar una charla en el marco del Bahía Beer Fest.

El festival continúa hoy en las instalaciones del Club Universitario con una agenda imperdible.

“Podemos decir que la cerveza artesanal llegó a la Argentina hace unos 25 años. Las primeras ciudades en evolucionar fueron El Bolsón y Mar del Plata. En Bahía demoró un poco más, pero les apuesto que en todo el país aún hay muchos lugares que todavía no la conocen. Argentina es un país lento en cuanto a la evolución, sobre todo cuando hay crisis como la actual en donde tiende a bajar el consumo”, aclara Loggia.

La explosión de la cerveza artesanal en Bahía

—¿Cómo analizás la explosión que se dio en Bahía Blanca?

—En Bahía, como en todas las ciudades donde explotó se dio porque al principio los cerveceros comenzamos a hacer cerveza como hobbie. Pero después los productos comenzaron a mejorar y le empezaron a gustar a la gente. Son los mismos amigos quienes te dicen: “che loco, ¿por qué no vendés la cerveza? Ahí es donde comienzan las cervecerías. Y luego explotan porque se llenan de gente, porque quieren tomar una buena birra, natural, sin químicos y sin dolores de cabeza.

—¿Por qué hay tanta pasión en nuestra ciudad, Mar del Plata o Neuquén y no tanta en Buenos Aires?

—El error que cometieron en Capital Federal fue amontonarse y saturaron el mercado. Bahía Blanca está en pleno crecimiento y con todo el potencial para hacer muy buenas birras. No sólo en Bahía si no en todo el país considero que la cresta de la ola no llegó. Imaginate lo que se viene.

Lo birreros se divierten

—¿Hay cultura cervecera en Argentina?

—Creo que aún no. Somos bebedores de cerveza, pero no hay cultura cervecera. La cerveza artesanal llegó hace 25 años. Europa nos lleva miles de años de ventaja con esta cultura. Nosotros vamos descubriendo cosas todo el tiempo. Llegan juguetes nuevos y nos divertimos todo el tiempo probando de todo. Todos los días estamos aprendiendo un poco.