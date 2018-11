El clásico del verano comienza a jugarse a partir de hoy en la AEC

El clásico de cada verano, como es la colonia de vacaciones de Empleados de Comercio, comenzará a dar sus primeros pasos hoy, con la apertura de las inscripciones para la temporada 2019.

“Año a año nos sorprende a nosotros mismos. Va creciendo la colonia porque va creciendo la institución, porque crece el predio; crece todo. Los chicos y los padres tienen cada vez más confianza en esta iniciativa”, señaló Miguel Aolita, secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio de Bahía Blanca.

Y añadió: “Anticipamos la apertura de las inscripciones por dos motivos: debido a las numerosas consultas que estamos recibiendo y para poder trabajar con mayor tiempo en la organización general, porque realmente conlleva una logística importante”.

Las actividades, para niños entre 4 y 12 años, comenzarán el jueves 3 de enero y se extenderán hasta los últimos días de febrero.

En la pasada temporada veraniega, más de 700 chicos disfrutaron de la excelente infraestructura del predio ubicado en Aldea Romana, como así también con la diversidad de actividades deportivas y recreativas que desarrollan los profesores.

“En las jornadas estivales trabaja un grupo de alrededor de 40 personas, entre profesores, guardavidas, enfermeros y colaboradores. Todos se esfuerzan para que nada quede librado al azar y para que los chicos la disfruten a pleno”, esgrimió Aolita.

Cabe recordar que se pueden inscribir los hijos de afiliados, tanto a la AEC como a la Mutual Mercantil, como así también no afiliados.

“Obviamente que los costos son distintos. Los afiliados pagarán 800 pesos y los no afiliados, 4.000. Hay planes especiales para familias numerosas”.

Aolita remarcó que la colonia es gratuita, aclarando que lo que se abona corresponde al transporte diario.

“Si los afiliados se comprometen a llevar a sus hijos hasta el predio y luego ir a buscarlos, no pagan nada. Los 800 pesos son en concepto del servicio de traslado ida y vuelta”.

El año pasado 18 colectivos partieron cada mañana desde Rodríguez 60 rumbo al predio de Aldea Romana.

“Cuando yo llegué al gremio, allá por 2012, concurrían alrededor de 150 chicos, porque dependía de la capacidad de transporte propio. Entonces decidí invertir la ecuación: contratar colectivos externos y ampliar la capacidad, sin dejar a nadie afuera. Los padres lo entendieron y apoyaron la determinación de ponerle un costo, que va destinado únicamente a ese tema. El resto de los gastos corren por cuenta del gremio, ya sea el cuerpo de profesores, guardavidas y enfermeros”.

Y añadió: “También nos hacemos cargo de los campamentos y todas las actividades extras que se realizan”.

En el caso de los interesados particulares existe un cupo.

“Es de alrededor del 20 por ciento de los inscriptos afiliados. Nuestra colonia está apuntada a los hijos de nuestros afiliados, que tienen la prioridad, pero abrimos las puertas a otros interesados. Por lo que hemos averiguado, es un precio accesible por ser todo un mes. El año pasado hubo alrededor de 620 afiliados y 100 no afiliados”.

El crecimiento de la colonia, según Miguel Aolita, es exponencial año tras año.

“Es, sin dudas, la mejor colonia de verano de Bahía Blanca. Al finalizar la temporada estival se hace una evaluación para determinar cuál fue la mejor. Y el año pasado recibimos esa distinción, lo cual nos llena de orgullo y también de responsabilidad para la que se avecina, porque debemos mejorarla”.

Desde la Asociación Empleados de Comercio se le da mucha importancia al tema deportivo.

“Logramos empalmar la colonia con la Escuela Polideportiva, para que los niños tengan actividad todo el año. Para nosotros es primordial que los chicos se acerquen a los deportes”.

El parque acuático, inaugurado el año pasado, es uno de los grandes atractivos.

“Lo del parque acuático sirvió para que muchos chicos que no venían se sumen, pero yo lo del parque lo tomo como una alternativa más de la colonia; que tiene un abanico de posibilidades gigante. La idea es esa: crecer año a año y que los chicos y los padres estén conformes”, añadió.

Lucas Mele estará a cargo de la inscripción, como así también, junto a su padre Walter, de la coordinación del cuerpo de profesores que se desempeñarán en la colonia.

“Para anotarse deben traer el certificado de buena salud y fotocopias del carnet de afiliado y del DNI de los chicos que acudirán. También pediremos copia del último recibo de sueldo, para comprobar que sea un afiliado activo”.

Las inscripciones se realizarán a partir de mañana, de 8 a 20, en el tercer piso de la sede gremial, ubicada en Rodríguez 60.

“Será en el mismo lugar en el que los afiliados retiran los útiles de la ayuda escolar. A los particulares se les indicará en planta baja cómo deben hacer”, añadió.

La colonia funcionará de 9 a 12, en el predio de Aldea Romana.

“A las 7:45 ya abrimos las puertas del gimnasio aquí en la sede, porque sabemos que muchos padres entran a trabajar a las 8. A las 8:30 empiezan a salir los colectivos, para comenzar las actividades a las 9. Y la vuelta se produce a las 12, para que retiren a los chicos entre las 12:30 y 12:45 del mismo lugar en el que los dejaron”.

Las actividades, según señaló Mele, tendrán rasgos mayoritariamente recreativos.

“Queremos salir de las rutinas, basarnos en juegos y aprovechar el espacio verde que tenemos en el predio. Se utilizan mucho las piletas y les damos alrededor de 20-25 minutos de pileta libre, para que puedan disfrutar del parque acuático”.

Trabajarán alrededor de 25 profesores exclusivamente en el funcionamiento de la colonia.

“Es una cantidad mayor a la que se nos exige por normativa, pero preferimos tener más ojos mirando y cuidando. Porque es una responsabilidad muy grande la de trabajar con chicos. Afortunadamente, nunca tuvimos un inconveniente grave y queremos seguir de esa manera”.

“La colonia dura todo enero y febrero y generalmente se cierra con una cena canasta con todos los padres en el salón Borlenghi”.

La pileta de Aldea Romana ingresa en la recta final para el inicio de temporada

El viernes 15 de diciembre es la fecha prevista para la apertura de la temporada de pileta de la Asociación Empleados de Comercio de Bahía Blanca.

“Si llegamos con las obras de remodelación y mantenimiento previstas para el viernes 8, anticipamos la inauguración. Pero la verdad es que el clima nos jugó en contra y estamos muy justos con los tiempos”, señaló Miguel Aolita, secretario general del gremio de los mercantiles.

Aunque la atracción será, sin lugar a dudas el parque acuático, el dirigente gremial pidió no soslayar otras mejoras que se hicieron en el predio de Aldea Romana.

“El mismo día que inauguramos el parque acuático, lo hicimos también con 3.000 m2 de superficie dentro del predio de la pileta. Extendimos el cerco, le dimos sombra natural, pusimos mesas, bancos, un tinglado y otras mejoras en general. Pero es lógico que los flashes se hayan quedado con los toboganes, es el único sindicato con parque acuático propio disponible para los afiliados y su grupo familiar de manera gratuita”.

Dicha obra, realizada en las piletas ya existentes, consta de siete toboganes, de los cuales uno mide ocho metros de alto y 32 de recorrido, y los restantes son de 7 metros de altura, destinados a adultos y adolescentes. Además, en la menor de las piscinas, se construyó un parque temático destinado a los más pequeños que consta de un conjunto de toboganes y juegos.

En la parte aledaña a las piletas se agregó un amplio terreno de sombra natural para proteger las mesas y las sillas del sol, y una flamante barra de tragos con una decena de mesas, ideales para un recreo. Al igual que las parrillas, los quinchos comunitarios y los juegos inflables.

“Se hizo un gran trabajo alrededor de las piletas, para aumentar los servicios y las comodidades. Por ejemplo, lo que era una especie de paseo, lo incorporamos al sector de piletas, corriendo el cerco perimetral, por lo que se amplió la capacidad del lugar. También hemos agregados canchas de fútbol”.

Desde el año pasado se percibió un importante incremento de usuarios.

“Este verano duplicó al anterior. Estuvimos en un promedio de mil personas los días de semana y más de 2.000 sábados y domingos”.

En este momento se están haciendo trabajos de mantenimiento.

“Le estamos haciendo un tratamiento de pintura de poliuretano a todos los juegos acuáticos. Más allá de que son nuevos, necesitan mantenimiento para ampliar su vida útil y para que tengan un mejor desempeño. Algunos los reforzamos con soldaduras, para que sean aún más seguros, y a otros les hicimos pulidos nuevos, para que resbalen mejor”.

El predio, excelentemente cuidado, es de 200 hectáreas.

“Gente que no lo conoce nos felicita por el predio que tenemos. Trabajan 15 personas todos los días para mantenerlo impecable. Y esa cantidad se refuerza en el verano, ya que hay una logística muy importante detrás de eso. Por ejemplo, la colonia de vacaciones se va a las 12 y tiene que quedar todo limpio para a las 13 habilitar el sector de pileta para el público en general”.

Este año se inaugurará un sistema computarizado de ingreso.

“Eso nos permitirá tener más precisiones sobre la cantidad de usuarios, como así también el padrón digitalizado, online con la sede. Nos hemos encontrado con gente que dejó de ser afiliada hace 5 años y seguían usufructuando los servicios. No nos está embromando a nosotros, sino a los afiliados que hacen el esfuerzo mes a mes con sus aportes. Los controles hacen a una mejor organización”.

Aolita señaló que, para esta temporada, se levantaron todas las restricciones.

“Cuando llegué al gremio había un montón de prohibiciones en el predio de la pileta. Por ejemplo, no se podía comer, no se podía tomar mate, no se podía fumar. Se perdía más tiempo en cuidar que la gente no haga esas cosas que en seguridad. Y tomamos la decisión de sacar todas las restricciones existentes. Yo quiero que el afiliado disfrute a pleno. Si vemos que hay abusos, comenzaremos otra vez con las restricciones. El afiliado cuida muchísimo las instalaciones y la limpieza del lugar”.

Precisamente, ese cambio se notó cuando se tomó la decisión de que la pileta sea exclusiva para los afiliados mercantiles.

Los jubilados tendrán su casa

El mismo día de la inauguración de la temporada de pileta, se habilitará formalmente la Casa del Jubilado, ubicada en el mismo predio de Aldea Romana. “La refaccionamos completamente. Será más grande, con un nuevo sector de cocina y fogones. La idea es que los jubilados tengan un lugar de encuentro definido. Y cuando no la utilicen ellos, también pueda ser usada por el cuerpo de delegados o reuniones de comisión directiva. También le agregamos calefacción, para que pueda ser aprovechada en verano y en invierno”, señaló Miguel Aolita.

Descuento en teatro

El sábado 1 de diciembre, a las 21, se presentará "Tenemos derechos y los queremos Cantar", basada en Derechos Torcidos del genial Hugo Midon, en el Teatro Municipal. Es una obra de Valeria Lynch, Escuela de Comedia Musical.

Los afiliados al gremio acceden a un 20% de descuento presentando el carnet en el momento de adquirir las entradas en la boletería del teatro ubicado en Alsina 425, de martes a domingo de 17.30 a 20.30.