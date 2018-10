Video: La Orquesta Escuela de Ingeniero White, 10 años educando en el amor por la música

Laura Gregorietti / lgregorietti@lanueva.com



De acuerdo a un informe de la Unesco estudiar música ayuda a mejorar el lenguaje, el habla, la atención, la socialización e incrementa la confianza en uno mismo.

Hace 10 años, con la premisa de buscar un lugar que generara contención y ayudara a los chicos a canalizar emociones, a interactuar y hasta animarse a “hacer amigos”, se inauguró en Ingeniero White el Programa Provincial de Orquestas Escuela.

“Esto es un proyecto social, acá no se está buscando el talento perdido del barrio ni al Maradona de la música, nada de eso. Se trata de ocupar en algo hermoso el ocio tan peligroso que tienta a los chicos en los barrios. En la mayoría de los casos, vemos que se trata de niños que no les gusta el deporte, tímidos, con un perfil más artístico y que no han encontrado un lugar donde crecer y desarrollarse”, destacó la directora de la Orquesta, Alejandra Hall.

El programa posee dos profesores que se destacan en hacer arreglos musicales para que sin importar el nivel de conocimientos, ningún chico quede afuera de un concierto.

“Hay que recordar que en su mayoría, son adolescentes que no muestran interés por la música, hay que tentarlos, nosotros los vamos a buscar y al poco tiempo, están insertados en la práctica orquestal y en unos meses, brindando un concierto. Si no usáramos este método tardarían años en sentarse a tocar, se aburren y se van”. A diferencia de un conservatorio o instituto de música, los 82 alumnos de la Orquesta Escuela que funciona en la Casa del Niño de Ingeniero White, divididos en diferentes niveles, tienen como eje fundamental la práctica orquestal con el fin de terminar haciendo música en conjunto.

Alejandra aclara que el programa que permite el funcionamiento de esta Orquesta Escuela recibe fondos de la Provincia, ya que mucha gente la confunde con la Orquesta de Villa Miramar.

“Se ha logrado conformar un gran equipo de trabajo, con 14 docentes, incluso hay un profesor de fagot que instruye a un solo niño, en clases individuales, lo cual insume un gasto importante que la provincia asume”.

Pero, todavía faltan algunos instrumentos para que puedan sonar como una sinfónica.

"Necesitamos 4 cátedras de vientos metales, no tenemos profesores de fagot ni de tuba. También necesitamos algunos instrumentos, estaríamos muy felices de que alguna empresa nos donara la trompeta, el trombón, un corno francés y una tuba, sería un hermoso regalo para este año que cumplimos una década de vida”, agregó Alejandra.

La Orquesta Escuela posee una asociación civil sin fines de lucro formada por los padres de los chicos, que no podría existir sin la ayuda de padrinos y empresas que han colaborado y donado subsidios para comprar los instrumentos, “pero a pesar de eso, comprar un fagot resulta imposible porque es carísimo”.

Si bien se ha incentivado mucho la compra de instrumentos chinos -hoy cuesta lo mismo una guitarra criolla que un violín- años atrás era algo impensado. Pero, además del fagot, también resultan extremandamente costosos la flauta traversa y el Oboe, y no hay industria china en esos casos.

La función social

El Programa Provincial de Orquestas Escuela también promueve la escolarización y busca que los chicos terminen sus estudios y progresen en todas sus áreas.

Por eso los han llevado a tocar al Coliseo, al CCK, a Villa La Angostura, han conocido el mar, Villa Gesell, Mar del Plata.

"Muchos de los chicos no habían viajado nunca en colectivo, no habían estado en ruta, fue muy emocionante para ellos y nosotros", dijo Alejandra.

Escuela de Luthería Social

En el Teatro Municipal funciona, de manera gratuita, la Escuela de Luthería Social.

“Cuando un instrumento de cuerdas se rompe, lo reparan los mismos padres de los chicos, sin pagar un peso. Distinto sería si hubiera que mandarlos a Buenos Aires, al taller de algún luthier artesanal.

Los mismos padres hacen hasta los arcos de los violines. La Municipalidad y el Teatro Municipal, con Quique Agesta hicieron posible este milagro”, cerró.

Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela

“La palabra no puedo queda afuera del salón”

También conocido simplemente como “El Sistema”, las Orquestas Escuela son una obra social y cultural del Estado venezolano. Fue concebido y fundado el 12 de febrero de 1975 por el maestro Abreu para sistematizar la instrucción y la práctica colectiva e individual de la música a través de orquestas sinfónicas y coros, como instrumentos de inserción social.

El programa es conocido por rescatar a gente joven en circunstancias extremadamente empobrecidas del ambiente de abuso de drogas y el crimen.

Isabel Oliveros, violinista, llegó desde Venezuela con sus hijos y su marido Jesús, quien toca el fagot y la trompeta y es la directora suplente de la Orquesta Escuela.

“Accedí al cargo por concurso, ya que venimos de Venezuela súper empapados de lo que es el Sistema Nacional de Orquestas y estamos muy felices de poder compartir nuestra experiencia aquí en Bahía Blanca”.

Isabel cuenta que aquí se utiliza el mismo esquema de enseñanza, pero con distinta aplicación.

“Las sociedades son distintas, cada país es un mundo y cada niño, un universo. Trabajamos con chicos introvertidos a los que hay que recordarles seguido que se tienen que 'aplaudir' cuando hacen las cosas bien, cuando interpretan una obra difícil”, dice entusiasmada.

Su meta: tratar de que saquen lo mejor de ellos, recordando que la palabra “no puedo”, queda siempre afuera del salón de clases.

“Una de las cosas más lindas que viví y que le agradezco al maestro José Antonio Abreu, es aprender a creer en mí. Nosotros veníamos de un conservatorio en mi ciudad muy estricto, si tenías 12 años te decian que eras muy mayor, y te elegían el instrumento que ellos consideraban que podías tocar. 'Tu no puedes, te sientas de atrás, siempre vas a hacer un peón de atril, siempre vas a estar atrás', me decían. Y cuando llegó el Movimiento Nacional de Orquestas a hacer una selección, quedé de concertina y no me canso de contarlo. Todos pueden y aquí, en White todo el personal de la Orquesta se encarga de que los niños estén felices y contenidos”.