La foto escolar de un perro de asistencia que hizo estallar las redes

Una escuela primaria realizó las fotos para el anuario escolar y tuvo un personaje muy particular como protagonista del día.

Al establecimiento, ubicado en Louisiana, Estados Unidos, asiste un chico que tiene diabetes tipo 1 y necesita de un gran acompañante: Rowdy, un perro de asistencia.

El niño le puso un moño en el cuello a su perro para que luzca más elegante en la foto.

La fotógrafa publicó las imágenes en su cuenta de Twitter.

I’m a school photographer and we got to take a service dog’s picture for the yearbook today 😭😭😭 pic.twitter.com/HtryGOvafI