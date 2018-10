El Instituto Superior de Enfermería mantiene y prolonga su jerarquía

El Instituto Superior de Enfermería Profesional de la Asociación Empleados de Comercio se prepara para el cierre de otro año de intensa labor mientras proyecta con muchas expectativas el ciclo lectivo 2019.

El jueves 29 de noviembre 22 alumnos recibirán el título de Técnicos Superior en Enfermería, mientras que otra veintena finalizará el cursado del último de los tres años de carrera.

“Fue un año muy interesante, porque trabajamos con mucha matrícula y ya observamos mucho interés en las inscripciones para 2019. Incluso, nunca habíamos tenido tanta cantidad de egresados”, resumió Silvia Zorzi, directora del centro educativo, que tiene 30 años de funcionamiento.

Cabe recordar que los afiliados al gremio y su grupo familiar son becados en toda la carrera, en un logro que también contribuye a dotar a los servicios de la Clínica privada Dr. Raúl Matera de personal capacitado, logrando una atención de excelencia.

“Nuestros alumnos son requeridos no sólo del Hospital de Empleados de Comercio, sino de distintos nosocomios y clínicas de la ciudad. Lo cual demuestra el nivel de enseñanza que tienen”, agregó Zorzi.

Y añadió: “Ha habido un recambio importante de profesores y hemos podido darle un perfil más alto a la carrera, ya que los que llegaron son todos licenciados”.

Para Zorzi, una de las claves es la combinación de ejercicios prácticos con los teóricos.

“Trabajamos mucho en lo práctico, sin descuidar obviamente lo teórico. Los alumnos van permanentemente al Hospital Matera y también han realizado trabajos de campo, por ejemplo, en la Cooperativa Obrera, tomándole la presión a personas mayores”.

--¿Cuál es la impronta que le da al Instituto?

--Buscamos la competencia permanente. El enfermero de hoy tiene que tener una cualificación más alta, porque trabaja casi a la par de los médicos y cumple un rol importantísimo en el sistema de salud. Hoy, el 40 por ciento de los enfermeros tiene título universitario y del resto, la gran mayoría tiene la tecnicatura completa. Eso puso la vara muy alta y nuestros egresados tienen que estar a la altura de las circunstancias.

“Los preparamos para afrontar momentos complicados y de tensión, porque generalmente tienen que actuar en situaciones difíciles para el paciente y la familia que lo rodea. Hoy es imposible que un enfermero pueda desempeñarse sin estudios ni capacitación”.

Debido a la creciente demanda, Zorzi planea ampliar la matrícula.

“Pedí ampliar el cupo de ingresantes. La idea es duplicar la capacidad de primer año, porque en 2018 quedaron 55 anotados sin lugar y no queremos que pase lo mismo. Contamos con la suficiente estructura para poder hacerlo, pero hay estudios de costos que no dependen de nosotros. Igualmente, con Miguel (por Aolita) compartimos que la educación no es un gasto, sino una inversión”.

Precisamente, la inscripción ya está abierta en la sede del gremio hasta el 15 de diciembre, de 9 a 11.30 y volverán a abrirse en la primera semana de febrero.

Los requisitos son: presentar título secundario completo (original y fotocopia), DNI (del mismo modo) y abonar la mitad de la matrícula, cuyo pago se completará en marzo en caso de superar el examen psicológico y académico (consiste únicamente en comprensión lectora).

“Este año trabajamos con 101 alumnos, con un plantel de 16 profesores. No hay límite de edad. Sólo hay que tener ganas de aprender. Incluso tenemos varios alumnos de más de 40 años. La carrera, que se cursa en horario matutino, tiene una duración de 3 años. Teniendo una vida ordenada y organizada, cualquiera puede afrontarla”.

Para llegar a este presente auspicioso en la Asociación Empleados de Comercio, se debe tener conocimiento del pasado, ese que comenzó un 14 de marzo de 1988.

Precisamente, el 14 de marzo pasado cumplió 30 años el Instituto Superior de Enfermería Profesional de la Asociación Empleados de Comercio de Bahía Blanca, ex Escuela de Enfermería del Hospital Italiano Regional de Sur.

En 1987 surgió la iniciativa de crear en el Hospital Italiano una escuela de Enfermería que formara enfermeros técnica y humanamente capacitados. Fueron Sor Pia Govoni (en ese entonces Superiora de ese hospital), el doctor Alberto Romero y Antonio Signoretta, quienes iniciaron los trámites pertinentes con la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada (SNEP).

Un año después se puso en marcha y en 1990 egresó la primera promoción de Enfermeras.

En 2000, por motivos económicos, el Hospital Italiano decidió no continuar con la escuela. Ante esta circunstancia, Ezequiel Crisol pensó en la oportunidad para que la Asociación Empleados de Comercio se hiciera cargo de la planta funcional y le diera un espacio físico en las instalaciones de Rodríguez 60.

Fue así que previo cumplimentar los requisitos de la DIPREGEP (Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada), dado que en el año 1994 los servicios dependientes de SNEP habían sido transferidos a la Provincia de Buenos Aires, se cambió el nombre por el actual: "Instituto Superior de Enfermería Profesional" de la A.E.C. Bahía Blanca.

"Yo fui inspectora del Instituto. Cuando me jubilé, me ofrecieron ser la directora, cargo que acepté enseguida porque sabía de su jerarquía. Hoy, entre otras cosas, también estoy preparando quien me reemplace en el momento que me toque dar un paso al costado, algo que no está muy lejano", señaló Silvia Zorzi.

El polideportivo entró en su etapa final de actividades

En esta segunda mitad del año, la Escuelita Polideportiva de AEC ha mantenido el mismo ritmo que venía teniendo y la participación de los hijos de afiliados. Se sumaron algunos chicos eligiendo entre los diferentes deportes que se ofrecen, como fútbol, básquet, patín, gimnasia artística y hockey, para el grupo de 7 a 12 años y los baby deportes para los de 4 a 6.

Las actividades como es habitual, se desarrollan durante la tarde en el gimnasio de la sede gremial, y en el predio de Aldea Romana.

Aparte de la presencia de los niños, sus padres también son participativos tanto en acompañarlos todas las semanas como para cuando se organizan encuentros deportivos fuera del gremio. Se han realizado de fútbol, de básquet, entre otros.

En esta semana, fueron invitados para participar el martes y miércoles de una clase en Gimnasia Artística Véliz, donde podrán compartir una jornada diferente. Con estos encuentros “el objetivo es que puedan compartir una clase distinta de gimnasia, distinta a lo que ellas están acostumbradas, porque hay más aparatos y material. La idea es que también vivencien y prueben esos aparatos con otras nenas que también hacen ese deporte”, afirmó Inés Sanahuja, la profesora de esta disciplina en el Polideportivo AEC.

Ya comienza a palpitarse la Colonia de Verano 2019

Como cada año, pronto abrirá la inscripción a la Colonia de Verano AEC para la temporada 2019. De la misma podrán participar hijos e hijas de afiliados de 4 a 12 años de edad.

Como requisitos aparte de presentar el carnet de afiliado con los niños incluidos en el grupo familiar, y el recibo de sueldo, también hay que presentar sin excepción un certificado de buena salud de quien vaya a concurrir a la colonia. Es por ello que se puede ir haciendo la consulta al médico de cabecera para tramitar dicho certificado y tenerlo al momento de la inscripción.

A través del Facebook: Aecbb; la página www.aecbb.org.ar; el programa de televisión Infomercantil que se emite domingo por medio en Canal 9 a las 14.30 y este suplemento Mundo Gremial de "La Nueva". se informará oportunamente cuándo será el período de inscripción.

Sigue abierta la campaña de vacunación

Hasta el 30 de noviembre continuará la Campaña Nacional de Vacunación contra el Sarampión y la Rubéola, en el vacunatorio que funciona en el segundo piso de la sede de la Asociación Empleados de Comercio (Rodríguez 60). Está dirigido a todos los niños entre 13 meses y 4 años inclusive y la vacuna protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas.

Por cuestiones organizativas se aplicará a los afiliados al gremio de lunes a viernes de 8 a 16:30, mientras que para el público particular se habilitará los martes y jueves de 9 a 15.



Se aclaró que es aconsejable que los padres presenten la libreta sanitaria o el carnet de vacunación de los menores, sin ser necesario la presentación de una orden médica.



“Se aplicará una dosis adicional, obligatoria y gratuita de la vacuna triple viral, independientemente de su estado vacunal anterior”, señaló Guillermo Hernández, a cargo del vacunatorio del gremio mercantil.