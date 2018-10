"Fue una de las experiencias más lindas de mi vida", contó el juez bahiense que fue parte de los Juegos de la Juventud

Por Juan Andrés Vivallo / jvivallo@lanueva.com

"Fue una de las experiencias más lindas de mi vida como juez", contó el bahiense Guillermo Pera Vallejos luego de completar su labor en las competiciones de atletismo en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

El representante de nuestra ciudad se desempeñó como árbitro jefe en la Cámara de Llamada, además de supervisar las pruebas de marcha. "Lo bueno es que lo viví desde adentro, ya que vi pasar a todos los atletas. Estoy feliz porque en esto, la administración deportiva de la competencia, se cumplieron los horarios perfectamente", señaló.

"La vida me ha regalado un montón de momentos indescriptibles, raramente conectados e hilvanados que cada día me sorprenden más. Quizás sea porque siempre considere mis sueños tangibles, tal vez debido a mi perseverancia o bien, simplemente por ser un tipo con suerte. O todas juntas... no sé..., pero estoy feliz de haber sido parte de esta historia", agregó esta figura del atletismo de nuestra ciudad.

Pera Vallejos comenzó hace muchos años su camino dentro de este deporte, pasando por todas las categorías -desde preinfantiles a mayores-, para luego colaborar en la formación como entrenador en Tiro Federal, e integrarse al Círculo Bahiense de Jueces de Atletismo, además de colaborar como dirigente de la Asociación Bahiense de Atletismo.

Su crecimiento como juez lo llevó a especializarse en la disciplina de Marcha Atlética, pasando a integrar el panel de Jueces Internacionales de la Federación Internacional de Atletismo, con lo cual ha viajado a controlar numerosas competencias internacionales por el mundo.

"Era muy niño cuando pisé la pista de las Tres Villas. Nunca más me fui, la vida fue moldeándome como niño, adolescente, joven y hombre siempre con el atletismo como deporte del que estoy enamorado hace 27 años", sostuvo Pera Vallejos.

"Soy un agradecido de las puertas que me abrió este deporte, siendo la ABA, de las primeras. Soy un agradecido por dejarme ser parte de esta familia hermosa y, cada vez que estoy afuera, nunca me olvido de dónde soy, de mis orígenes.. de dónde mi historia empezo", agregó.

Cabe destacar que el bahiense es uno de los 2 Jueces de Sudamérica que la Confederación Sudamericana de Atletismo designó para rendir el Nivel 3 de Marcha (el máximo nivel Internacional que se puede alcanzar), el próximo mes en Londres (Inglaterra).

"Ya estoy regresando a Bahía para preparar el viaje a Londres, donde dentro de 2 semanas deberé rendir el examen de Nivel 3", cerró Pera Vallejos.