Prevenir la obesidad infantil para una futura población más sana

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com



“Como prevenir la obesidad infantil” se titula la jornada que organiza para el próximo viernes 19 la Asociación de Médicos Coronel Rosales.

Será desde las 18, con entrada libre y gratuita, en el salón de la Biblioteca Alberdi, en Rivadavia 353.

Los disertantes serán los doctores Mabel Dejter y Mario Marzzialetti, ambos endocrinólogos infantiles, y la licenciada en nutrición, Natalia Zuzaya.

Estará destinada a profesionales, docentes y público en general.

En la conferencia de prensa donde se anunció oficialmente el desarrollo del encuentro estuvo presente además la senadora por Cambiemos, Julieta Centeno, quien es la autora de un proyecto de ley de prevención de obesidad infantil.

La legisladora dijo que “cuando hablamos de luchar contra la obesidad, nos referimos a una tarea conjunta entre todos los actores que podemos estar involucrados en prevenir y trabajar sobre esta enfermedad, que es la epidemia del siglo XXI para nuestro país”.

En este sentido, indicó que es importante destacar la gran labor realizada por el SAE en la provincia, una gran política alimentaria que el gobierno bonaerense puso en marcha pensando en el mejor desarrollo de los chicos.

Dijo que el desafío no fue sólo actualizar el presupuesto asignado al programa, ya que “cuando asumimos se destinaban 6,30 pesos por almuerzo, y lo aumentamos casi un 250%”.

“Lo que impulsamos fue un cambio de paradigma. Hoy los chicos comen proteínas, lácteos, frutas y verduras, todo lo que necesitan para nutrirse, crecer y aprovechar todo su potencial”.

“Durante décadas se hizo un claro uso de la mala alimentación de nuestra población. Parecía que a la política, o a los políticos, no les importaba o, peor aún, eran cómplices de la mala nutrición de cientos de miles de bonaerenses, con todas las aberrantes consecuencias que eso trajo aparejado”.

“Hoy estamos frente a un cambio radical, con una gobernadora y un equipo claramente comprometidos para darle a cada bonaerense las mejores oportunidades y la buena alimentación. Son claves para lograr los entornos saludables y el acceso a una nutrición responsable”, dijo Centeno.

Productos.

En cuanto a la jornada del próximo viernes, dijo que “estas son las acciones por donde se debe transitar, llegando con estos temas a toda la comunidad.

“Hay que abordarlo de manera concreta. El ámbito escolar es uno de los entornos donde debemos empezar a intervenir. Los chicos, en forma permanente, están recibiendo mensajes que los inducen a tener hábitos que seguramente en el futuro les traerá consecuencias para su salud”, dijo.

Sostuvo que es una enfermedad socio cultural que tiene múltiples causas y que, por tanto, el abordaje no debe venir de un solo lugar.

“El advenimiento de la globalización a los sistemas alimentarios se tradujo en un mayor incremento de la obesidad. Cuando nosotros éramos chicos, una botella de gaseosa no era accesible para todos. Y ahora sí está disponible para casi toda la población”.

“A ello se suma la tecnología que provoca un sedentarismo muy marcado en los chicos”.

Realidad en números.

En el ámbito sanitario.

Estadística. “Es un tema que nos preocupa mucho ya que uno de cada diez chicos menores de cinco años padece de sobrepeso. Y padecer de sobrepeso a esa edad lleva a un aumento en el riesgo de contraer enfermedades, más problemas de tipo psíquico como la depresión y el aislamiento”, dijo el doctor Ricardo Pilovich.

Complicaciones. “La situación de los chicos con sobrepeso nos puede generar un futuro difícil en el aspecto sanitario dado que habrá muchos adultos con enfermedades. Por eso creemos que esto es prevenir en todos los aspectos vinculados con la salud”.

Situaciones.

Comportamientos de los más jóvenes.

No es lo previsto. En tanto Centeno sostuvo que los chicos ingieren muchas calorías, con baja densidad nutricional, y además tienen un ocio muy pasivo. Dijo que estas son las condiciones óptimas para que los niños aumenten de peso y a partir de ahí en la adolescencia contraen las enfermedades que antes eran típicas de los adultos, como diabetes tipo II, hígado graso, entre otras alteraciones y manifestaciones antes de tiempo.

Aliento. “Es el momento de tomar conciencia y empezar a actuar. Y este tipo de jornadas es uno de los caminos por donde debemos transitar”.