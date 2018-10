Lautaro Martínez: "Me sirve para agarrar confianza"

La primera prueba de la Selección Argentina en Arabia Saudita, con varios jugadores jóvenes o de poca experiencia, termina siendo más que positiva en el análisis general de lo que fue el triunfo 4-0 ante Irak.

De hecho, para los 4 futbolistas que convirtieron resultó su primer festejo con la casaca albiceleste. Y uno de ellos fue nada menos que el bahiense Lautaro Martínez.

"Me sentí muy bien. La cancha no ayudó, lindo el césped, pero muy seco; mucho calor, la pelota corría lenta... Por eso algunos movimientos fueron lentos. Pero sirve para agarrar confianza y conocer al compañero. Sirve ganar para mejorar, para lo que viene", contó el ex Liniers.

El delantero de Inter reconoció que su gol fue algo parecido al primero que anotó en Racing, no sólo por la definición, sino también porque el centro fue de Marcos Acuña, como en aquel tanto que le marcó a Huracán.

"Fue un lindo gol, donde pude anticiparme a la marca en el primer palo. Estamos haciendo un trabajo en la semana que es importante y la idea del entrenador se verá en estos partidos. Es fundamental empezar así, salir jugando desde el fondo para poner mano a mano a los de adelante, que eso es lo que suma", puntualizó "Lauty".