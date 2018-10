Como el acto más constructivo de los últimos años definió el diputado nacional, y ex ministro de la producción, José De Mendiguren a la fundación de la Unión Industrial de la Patagonia Argentina (UIPA).

“Es el acto más significativo que me ha tocado participar en los últimos años. Es algo que está pensando en el futuro, en poner en marcha la riqueza de la Argentina. Hoy el 99 por ciento del debate en el país gira sobre cómo se ajusta la economía y cómo resolver la pérdida adquisitiva de los salarios. Pero muy pocos piensan en revertir la situación y en el futuro”.

Desde su experiencia, De Mendiguren, presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, manifestó que la UIPA trae aparejada una sensación de esperanza.

“La UIPA abre una enorme esperanza y en lo personal me moviliza muchísimo. En la medida que sepamos poner en valor estas cosas, le podremos devolver la esperanza a la gente. El problema aquí es el modelo económico pero para cambiarlo es necesario que la gente no baje los brazos. Hoy la pyme que baja los brazos es un activo productivo que el país no va a contar en el momento de la recuperación. Por eso es muy importante, con gestos como éste de hoy, que hay esperanzas”.

--¿Qué medidas necesitan las pymes para resurgir?

--Un cambio de modelo. Pero lo que más me sorprende es que haya tanta gente sorprendida con lo que está haciendo Macri y compañía. Esto era sabido y cuando este Gobierno instaló la bicicleta financiera como eje de la política económica, ya se percibía dónde y cómo íbamos a terminar.

“La UIPA representa todo lo que el país quiere escuchar: que hay esperanza, que hay trabajo, que hay futuro. Nosotros queremos un crecimiento con inclusión, que el salario vuelva a ser importante. Para eso hace falta producir y otorgarle valor agregado a muchas cosas. Vaca Muerta da esa esperanza”, cerró el también miembro de la UIA.