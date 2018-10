Optimismo y expectativas: qué se dijo en la presentación de la UIPA

Referentes nacionales, provinciales y locales participaron de la presentación oficial de la Unión Industrial de la Patagonia Argentina (UIPA), que se desarrolló en el Teatro Municipal, con el objetivo de presentar los lineamientos de una entidad creada para “representar y defender los intereses de una nueva región patagónica unificada sobre objetivos económicos y sociales comunes”, con eje en el desarrollo del estratégico yacimiento de Vaca Muerta.

Sergio Massa (Líder del Frente Renovador)

"El país tiene que crecer con una política de incentivos a los sectores industriales, a los que generan trabajo. Hay que terminar con la Argentina de la timba, que premia la especulación y hay que pasar a una Argentina que premie la cultura del trabajo y de la inversión. Quienes generan trabajo tienen que sentir que el Estado los promueve".

"Desgraciadamente la frustración invadió a la mayor parte de los argentinos. Es un gobierno que generó mucha expectativa, que se comprometió a alcanzar la 'Pobreza Cero', que se comprometió a eliminar el Impuesto a las Ganancias, que se comprometió a derrotar la inflación. Ustedes, acá en Bahía, fueron testigos de un entonces candidato y hoy presidente planteando que la inflación era sólo una conducta para los peores del mundo. En definitiva lo que terminó pasando es que hoy la Argentina tiene la medalla de plata a la peor economía producto del fracaso del gobierno".

Rosana Bertone (Gobernadora de Tierra del Fuego)

"Estoy muy agradecida de que Sergio Massa y Miguel Pichetto me hayan invitado a esta convocatoria de la UIPA. Para nosotros es muy importante la región patagónica, ya que creemos que tiene un potencial que puede ayudar, incluso, al resto del país, si tenemos en cuenta los recursos naturales, el petróleo, el gas, el turismo y la industria con que contamos. En ese sentido creo que hemos sido injustamente atacados por la política económica que se está llevando adelante desde el gobierno nacional. Y lo que venimos a charlar y a propiciar aquí en Bahía es que no hay país si no hay industria. Necesitamos un plan industrial para Argentina y eso es lo que debemos trabajar".

"Hay mucho territorio entre Bahía y Tierra del Fuego, pero también tenemos mucho en común".

Miguel Ángel Pichetto (Senador - Presidente del Bloque Justicialista)

"Estas son las iniciativas valiosas de los hombres y mujeres que impulsan procesos de cambio. Venimos convocados por la UIPA, con esta idea forjadora de cohesionar a Bahía Blanca, como centro portuario e industrial, con lo que significa el futuro central de la Argentina, que es Vaca Muerta. Esta integración es uno de los ejes del desarrollo. La apuesta grande es la industrial y productiva, aquello que va a cambiar el destino del país".

"Hay que potenciar las inversiones, encontrar un equilibrio entre los precios internos y los valores internacionales para ayudar a las industrias a que mantengan el empleo. Hay que salir de la lógica del ajuste y discutir cómo crear un modelo productivo. Esta idea de Bahía, la gran ciudad industrial del sur argentino, me parece muy valiosa y hay que apoyarla. La Patagonia, con todos sus recursos naturales, tiene en Bahía un eje central, con el puerto como vía de salida de la exportación. Por ahí pasa el futuro y a eso hay que apostar".

Marcelo Feliú (Concejal - Presidente del Bloque PJ Cumplir)

"El lanzamiento de la UIPA es muy positivo. Que el sector privado, en medio de un proceso recesivo como el que estamos viviendo, decida agruparse con una visión de desarrollo industrial -que es uno de los motores más trascendentes de cualquier país- me parece esperanzador. El hecho de que se haga en este proceso de contracción económica le da un valor aún más importante".

"Si a este agrupamiento de desarrollo industrial patagónico le va bien, indefectiblemente a Bahía le va a ir bien. Esperamos que nuestra ciudad se convierta en uno de los puntales más importantes para el éxito".

"La sinergia entre las provincias que integran la UIPA se puede dar fácilmente si hay madurez política, que anteponga los intereses generales a las legítimas diferencias que pueda haber entre los espacios gobernantes en cada distrito. Creo que este es un puntapié, en el que debe verse la grandeza de los dirigentes del sector privado y público. Los países que han logrado un desarrollo estratégico lo han hecho buscando puntos en común".

"Vaca Muerta es aquello por lo que todos los argentinos debemos tener una cuota de esperanza. Además de la extracción y producción, hay que trabajar fuertemente en la logística, en el transporte. Ahí es donde Bahía tiene una ventaja comparativa superior al resto del país por el puerto. Esperemos ser lo suficientemente maduros como para aprovechar esta gran oportunidad".

Miguel Aolita (Secretario general de la Asociación Empleados de Comercio de Bahia Blanca)

"Este lanzamiento es muy importante, y me parece que todos debemos tomar conciencia de que este tipo de emprendimientos deben ser acompañados. Felicito a los ideólogos porque lograron reunir a todo el arco político, a todo el arco empresarial y a todo el arco gremial de Bahía detrás de una idea productiva. No tengo dudas de que la UIPA va a proyectar a Bahía hacia la región, lo que va a traer más generación de puestos de trabajo, más consumo y beneficios productivos que favorecerán a la ciudad".

"Siempre digo que, para que una economía funcione, tiene que haber circulación de dinero. Y para lograr esa circulación, deben existir emprendimientos como éste, que buscan el crecimiento, la inserción y la proyección de nuestra ciudad en la región".

"Acá hay mucha gente, y lo sé, porque he participado de distintas reuniones, que tiene muchas ganas de proyectar a Bahía Blanca, de hacerla crecer e integrarla con la región. Y en este momento del país hay quienes decidieron arriesgarse, sabiendo que quien no arriesga no gana. Por eso hay que respaldar este tipo de ideas, acompañando a quienes tomaron la iniciativa".

Mario Ricardo Sabbatini (Rector de la Universidad Nacional del Sur)

"Creo que la Universidad va a ser un partícipe activo en esta iniciativa de la UIPA, principalmente por nuestro rol como formadores de profesionales. Por ejemplo, en la actualidad estamos formando 300 ingenieros por año. Y además contamos con fuertes herramientas como la investigación, la capacitación, el contacto con profesionales y los trabajos de transferencia de investigación".

"El desarrollo de Vaca Muerta genera proyectos e iniciativas que invitan a entusiasmarse. Es lo que uno percibe hablando con la gente: está la perspectiva de algo innovador, que no sólo puede cambiar a las provincias patagónicas sino también a toda nuestra región del sur bonaerense".

"Hay que fortalecer la unidad económica en toda la región patagónica y este proyecto va en ese sentido, ya que involucra empresas, proyectos, emprendimientos y capacitación que quieren seguir trabajando en esa línea productiva. Nosotros, desde Bahía, tenemos que contribuir reforzando el concepto de que somos el puerto y la puerta del sur argentino".