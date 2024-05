Todos el sábado: Villa Mitre juega en El Fortín; Olimpo y Sansinena salen a la ruta

La fecha 8 de la Zona 1 del Torneo Federal A se disputará íntegramente el sábado, debido a que luego habrá actividad entresemana.

En ese sentido, teniendo en cuenta los equipos de nuestro medio sólo Villa Mitre jugará en Bahía; mientras que Olimpo y Sansinena se presentarán de visitante.

El tricolor recibirá en El Fortín a Deportivo Rincón de Los Sauces, a partir de las 15.30.

El árbitro del encuentro será Luis Martínez.

El aurinegro, en tanto, visitará a Sol de Mayo en Viedma, desde las 15.

Dirigirá Matías Carpio Billione.

Por último, el elenco de General Cerri se medirá ante Kimberley en Mar del Plata.

El encuentro arrancará a las 15 y tendrá a Marcos Liuzzi como juez principal.

En el albirrojo hará su estreno como entrenador Mauro Brunelli, tras la salida de Marcelo Bonetto del cargo.

Por otra parte, Santamarina recibirá a Círculo Deportivo, desde las 15, con arbitraje de Pablo Núñez.

En idéntico horario, el líder Germinal expondrá su invicto ante Cipolletti, en Rawson.

Este cotejo será dirigido por el bahiense Juan Ignacio Nebbietti.

Cómo llegan

Por la séptima fecha, los tres equipos de la Liga del Sur tuvieron suertes dispares el pasado el domingo.

El único que ganó fue Villa Mitre, que venció a Cipolletti (1-0) como visitante y se recuperó de la derrota en el clásico.

Olimpo, en tanto, cayó ante el líder Germinal (1-0) en el Roberto Carminatti.

Mientras que Sansinena empató frente a Círculo Deportivo (1-1) en cancha de La Armonía.

Lo que viene

La novena programación se jugará entresemana y tendrá los siguientes enfrentamientos:

-Olimpo vs Kimberley

-Sansinena vs Santamarina

-Círculo vs Villa Mitre

-Dep. Rincón vs Germinal

-Cipolletti vs Sol de Mayo

Así está la tabla

-Posiciones: 1°) Germinal, 17 puntos; 2°) Círculo y Olimpo, 13; 4°) Villa Mitre, 12; 5°) Sol de Mayo, 11; 6°) Kimberley, 9; 7°) Dep. Rincón, 8; 8°) Sansinena y Cipolletti, 5; y 10°) Santamarina, 3.