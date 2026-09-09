El arquero de Boca se fue a Colombia y se perdería el próximo partidos: el motivo

El arquero de Boca, el colombiano Álvaro Montero, viajó a su país natal y hay incertidumbre de cara a su presencia en el partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por la novena fecha del Torneo Clausura.

La institución le dio licencia al arquero para que viajara a Colombia a raíz del fallecimiento de su abuela para que pueda acompañar a su familia en este doloroso momento.

Montero viene de ser titular en el triunfo de Boca por 1-0 sobre el San Pablo de Brasil, en un encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Luego de dicho partido, el director técnico Rodolfo "Vasco" Arruabarrena destacó que tuvo una "gran actuación" y reveló el duro momento que atraviesa.

De esta manera, hay serias dudas acerca de la posibilidad de que juegue ante Central Córdoba, debido a que el encuentro con el "Ferroviario" será este viernes a las 21:30 en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera".

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Este enfrentamiento será de trascendental importancia para el "Xeneize", que tuvo un muy discreto comienzo en el Torneo Clausura, donde ocupa la octava posición en la Zona A con 11 puntos y un paso en falso podría dejarlo fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Montero, que llegó a Boca proveniente de Vélez en el último mercado de pases, fue clave para mantener con vida al "Xeneize" tanto en la Copa Argentina como en la Copa Sudamericana, al ser figura en las definiciones por penales contra justamente su último club y O'Higgins de Chile, respectivamente.

En caso de que no pueda decir presente contra Central Córdoba, su reemplazante sería Leandro Brey.

Agencia NA