José B. Casás llegó a los 104 años acompañado por toda su comunidad

Con la escuela como punto de encuentro y en un clima cargado de emoción, la localidad de José Benito Casas celebró su 104º aniversario, reuniendo a vecinos, autoridades, instituciones y comunidad educativa para compartir una jornada atravesada por la historia, el sentido de pertenencia y la mirada puesta en el futuro.

El acto, desarrollado en la Escuela Nº13 "General Manuel Belgrano”,fue encabezado por el intendente Ricardo Marino, acompañado por autoridades municipales y educativas, representantes del Concejo Deliberante, instituciones y vecinos.

Luego de la recepción de las autoridades, el ingreso de las Banderas de Ceremonia y la entonación del Himno Nacional Argentino, uno de los momentos más emotivos llegó con la presentación de una poesía alusiva al aniversario, que destacó la memoria, la fortaleza y la unión de la comunidad de Casás, poniendo en valor esos lazos que se sostienen en el tiempo y se fortalecen aun en los momentos más difíciles.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por su parte, la delegada municipal de Stroeder, Lorena Spasiuk, agradeció el acompañamiento de autoridades, instituciones y vecinos, y destacó la importancia de poder celebrar el aniversario todos juntos en José B. Casás. Además, expresó su alegría por los avances logrados para la comunidad y aprovechó la ocasión para saludar especialmente a los docentes presentes por el Día del Maestro.

A su turno, el intendente Ricardo Marino brindó un mensaje cercano y emotivo, en el que rindió homenaje a quienes hicieron historia en Casás y reconoció especialmente a las familias que, con esfuerzo cotidiano, mantienen viva la localidad.

Asimismo, recordó las necesidades que durante años atravesaron los pueblos del interior y repasó avances como las mejoras en los caminos, la incorporación del transporte municipal que conecta San Blas, Casas y Patagones, y el acompañamiento para garantizar el traslado de alumnos y docentes.

También reafirmó su compromiso con las escuelas rurales y con cada comunidad del interior, “soy hijo de un pueblo del interior”, expresó, al ratificar que continuará trabajando para dar respuesta a las necesidades de estas localidades.

La celebración tuvo además un momento muy especial con la inauguración del nuevo edificio del JIRIMM N.º 2, una obra que representa un nuevo paso para fortalecer la educación en J. B. Casas. De esta manera, el 104º aniversario combinó historia, poesía, reconocimientos, palabras cargadas de recuerdos y proyectos para el futuro, junto con la inauguración del nuevo espacio educativo y las actividades previstas en el programa. (agencia Patagones)