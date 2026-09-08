En Diputados, representantes de las Fintech le bajaron el tono a la morosidad

Invitados por el oficialismo, representantes del sector de Fintech relativizaron en la Cámara de Diputados la suba del endeudamiento familiar y comentaron las medidas que están tomando para solucionar sus problemas de cobranzas con usuarios morosos.

En una reunión informativa de la comisión de Finanzas, referentes del mundo financiero no bancario escenificaron una defensa de sus intereses sectoriales, advirtiendo sobre los costos operativos que tienen para funcionar y los riesgos a los que se exponen, con el propósito de justificar las elevadas tasas de interés y el costo financiero total que le trasladan a los usuarios.

La voz de los protagonistas

El primer orador fue el gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Francisco Gismondi, quien no tuvo tapujos en manifestar que "no hace falta una ley" para remediar el problema de la morosidad de los hogares. Según dijo, el problema ya viene siendo atendido de manera privada y "caso por caso" con los clientes morosos a través de planes de refinanciación de sus deudas.

Gismondi también negó que las tasas sean tan altas como la oposición denuncia. “Si se ponen tasas altas, la persona va al prestamista que está afuera del sistema”, analizó.

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Por su parte, la Directora Ejecutiva de la Cámara de Medios de Pago, Luciana Ríos, reconoció que “es legítima la preocupación por la morosidad" y que "merece atención porque tiene un impacto en el consumo de las familias”, aunque comentó que el problema “no tiene solución única”.

En ese sentido, destacó que “los operadores de crédito están desplegando estrategias de refinanciamiento” y puso énfasis en mejorar la "educación financiera, promover transparencia, generar información y dar mejores herramientas para la toma de decisiones de nuestros clientes”.

El director Ejecutivo de la Cámara Argentina de Fintech, Mariano Biocca, analizó que los montos bajos de los créditos que toman en promedio los usuarios de billeteras refleja que "no son inversores sofisticados, sino pequeños ahorristas que utilizan estos mecanismos para preservarse de la inflación y cuidar sus ahorros".

Asimismo, destacó que el sistema Fintech está regulado por el Banco Central y otros organismos del Estados.

La oposición dijo lo suyo

En contraposición a la postura de las entidades financieras, la diputada nacional de Unión por la Patria Kelly Olmos sostuvo una visión crítica y defendió la necesidad de una regulación pública. “Acá no se trata de cuestionar la existencia del crédito, todo lo contrario. Todos creemos que es sano y conveniente que haya crédito e inclusión financiera”, comenzó aclarando la ex ministra de Trabajo.

Sin embargo, advirtió que “el proceso de mora que se ha generado hace más de un año, creciendo de una manera geométrica, no solo no favorece el crédito, sino que, por el contrario, lo afecta gravemente”. Olmos enfatizó que el volumen de la problemática exige medidas estatales y no solo acuerdos privados entre partes.

Kelly Olmos, diputada nacional de Unión por la Patria

Olmos insistió en la necesidad de que "la gente tenga una solución razonable y le signifique poder salir de esto que es tan angustiante".

"Lo hicimos en el 2001. Y lo hicimos después de la pandemia, y siempre fue una solución de carácter colectivo y general. Siempre permitió que el crédito se expandiera y que los sistemas tecnológicos se incorporaran. Fue una solución a favor de la gente y no en contra del sistema", concluyó. (NA)