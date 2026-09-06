Barracas sumó doble en Médanos y ganaron los otros cinco de arriba

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

(Nota en desarrollo)

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En una fecha con resultados amplios, Barracas derrotó esta noche como visitante a Caza y Pesca Huracán Médanos, 72 a 58, repitiendo la ventaja del primer tramo, en el partido destacado de la séptima jornada de la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.

Starc contiene a Ruesga. Foto: gentileza Pellegrini.

Mientras tanto, Pellegrini se consolida en lo alto, tras superar en Punta Alta a Bella Vista, 97 a 63.

Bahiense del Norte B, prendido en el lote de escoltas, superó sin inconvenientes a Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich), 69 a 42, en cancha de Fortín (Pedro Luro).

En los restantes partidos, Sportivo venció a Los Andes, 87 a 69; Whitense le ganó a Velocidad B, 70 a 62 y Sporting hizo lo propio ante Fortín Club, 67 a 55, en el Casanova.

Caza y Pesca 58, Barracas 72

Barracas no sólo se recuperó de las últimas dos derrotas, sino que bajó a Caza y Pesca, de visitante, 72 a 58 y se quedó con la ventaja en caso de terminar igualados.

Coincidentemente, concretó la misma diferencia de 12 que en el primer tramo.

Hubo muy buenas tareas individuales en la visita.

Por caso, Luciano Polak, con 23 puntos, con 2-7 en t3, 7-12 en t2 y 3-4 en t1, más 9 rebotes y 3 asistencias; Rafael Eliosoff que aportó 12 puntos (5-5 en t2 y 2-2 en t1), 7 asistencias, 7 recobres y 4 recuperos, sumándose Ramiro Catalá, con 15 puntos y 6 rebotes, además de Martín Quevedo: 16 unidades (2-8 en t3, 4-6 en t2 y 2-2 en t1).

En el local, que tiró 6-28 en triples, hubo 18 puntos de Juan Cruz Redivo (2-6 en t3, 5-9 en t2 y 2-2 en t1), más rebotes.

Caza y Pesca (58): A. Solomon (10), N. Sánchez (12), J.C. Redivo (18), T. Martz (6), H. Banegas (9), fi; B. Bobb, B. López (3) y M. Nievas. DT: Gabriel Asnes.

Barracas (72): D. Ilari (2), R. Eliosoff (12), L. Durán (2), L. Polak (23), R. Catalá (15), fi; M. Quevedo (16) y A. Passeggi (2). DT: Mario Errazu.

Cuartos: Caza y Pesca, 18-14; 28-37 y 45-50.

Árbitros: Juan Agustín Matías y⁩ Sam Inglera.

Cancha: Caza y Pesca (Médanos).

Pellegrini 97, Bella Vista 63

Pellegrini sacó dos puntos de ventaja a sus más firmes perseguidores y se va consolidando en el primer puesto, cuando restan cuatro fechas para la finalización de la fase regular.

El local no tuvo inconvenientes frente a Bella Vista, al que superó 97 a 63.

Seis jugadores estuvieron en doble dígito y no dejaron poner en juego a un rival que se venía en crecimiento.

El zurdo Agustín Bianco aportó 19 puntos llegando desde el banco, con 2-4 en triples, 5-5 en dobles y 3-4 en libres; Andrés Almirón anotó 13 y tomó 9 rebotes; Iván Gómez Lepez aportó 15 unidades (3-7 en t3) y 3 recuperos, mientras que Lucas Cataffi metió 17 puntos (7-9 en t2) y Juani Castro repartió 5 asistencias.

En el verde, Tomás Soria ratificó su gran presente, sumando 23 puntos (1-2 en t3, 8-9 en t2 y 4-5 en t1).

Pellegrini (97): J.I. Castro (10), I. Gómez Lépez (15), L. Cataffi (17), S. Frayssinet (4), A. Almirón (13), fi; F. Starc (2), Francisco Godeas (10), A. Bianco (19), G. Conti (5), Federico Godeas (2) y B. Romero. DT: Juan Sergio Palumbo.

Bella Vista (63): S. Durando (10), B. Ruesga (6), R. Inglera, T. Soria (23), T. De Cascos (11), fi; E. Alesso (7), L. Spósito, J.P. Rivero (6), R. Lipinski, D. Rueda y S. Raabe. DT: Pablo De Cascos.

Cuartos: Pellegrini, 25-13; 48-31 y 77-51.

Árbitros: Sebastián Giannino y Fabrizio Rey.⁩

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).

Whitense 70, Velocidad B 62

En su lucha por quedar entre los seis de arriba, Whitense venció a Velocidad B, 70 a 62.

En el local fue determinante Marcos Ruarte, con 15 rebotes y 14 puntos.

La visita, en tanto, tuvo como principal exponente a Bautista Schulz: 15 puntos (3-6 en t3, 1-3 en t2 y 4-4 en t1), 3 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos.

Whitense (70): F. Cruz (10), J. Burgos (5), T. Iturriaga (8), M. Ruarte (14), G. Resler (4), fi; C. Nador (2), L. Robledo (6), F. Pentenero (13), L. Romano (6), M. Beltrán (2) y S. Pecci DT: Sebastián Dodero.

Velocidad B (62): B. Schulz (15), N. Valdebenito (10), F. Martínez (9), T. Carvalhosa (7), T. Moreira (10), fi; S. Hiebaum (2), J.I. Del Molino (1), S. Mansilla (4) y N. Ocampos (4). DT: Santiago Piñeiro.

Cuartos: Whitense, 17-15; 34-27 y 47-42.

Cancha: Hugo López (Whitense).

Árbitros: Joaquín Irrazábal y Mauro Guallan.

Sportivo B 87, Los Andes 69

Sportivo Bahiense B tuvo la particularidad de ser dirigido el primer cuarto por Miguel Loffredo (habitualmente asistente) y cuando llegó de Viedma, donde estuvo con las divisiones formativas, se hizo cargo Joaquín Tuero, en la victoria frente a Los Andes, 87 a 69.

El segundo cuarto fue clave para la victoria tricolor, imponiéndose 23 a 5.

Matías Pristupa anotó 18 puntos en el primer tiempo y completó 23, incluyendo 10-10 en dobles.

Sportivo B (87): F. Galassi (9), L. Temporelli (12), M. Pristupa (23), Y. Asnaghi (4), L. Santarelli (10), fi; J. Abad (12), M. Rosso (6), B. Guaglianone (4), F. Arizcuren (3), J. Labarere, G. Plunkett (4) y F. Abenel. DT: Miguel Loffredo (primer cuarto) y Joaquín Tuerto (el resto).

Los Andes (69): N. Guerrero (4), L. Belardino (8), M. Murphy (11), G. Chávez (6), J. Danzey (9), fi; M. Varela (13), A. García (3), F. Herrera (2), S. Munz, N. Schiaffino (8) y D. Heredia (5). DT: Enrique Moreno.

Cuartos: Sportivo B, 21-21; 44-26 y 63-43.

Árbitros: Juan Cruz Schernenco y Francisco Irrazábal.⁩

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Fútbol y Tenis 42, Bahiense B 69

Bahiense del Norte B, a pesar de no contar con Leo La Bella y César Massa, se trajo la victoria de Pedro Luro, donde ejerció la loclía Fútbol y Tenis (Buratovich): 69-42.

Con la victoria, sumada a la derrota de Caza y Pesca, el tricolor se mezcó en el lote de escoltas.

La mayor diferencia la estableció Franco Pérez, cerca del cesto, con 18 puntos (8-13 en t2), más 10 rebotes.

Fútbol y Tenis (42): D. Pérez (4), F. Córdoba (6), J. Wainmaier (7), W. Carrino (6), J.P. Dumrauf (17), fi; L. Magrín, F. Mutuverría, N. Dueñas (2), V. Mella e I. Gaggioli. DT: Andrés Del Sol.

Bahiense del Norte B (69): F. Sureda (4), D. Faure (4), J.C. Dauphin, F. Pérez (18), C. Brugniere (12), fi; L. Peratta (4), M. Fernández (2), A. Tavella (17), M. Moretti (7), J. Reta (1) y G. Di Stéfano () y B. Massa. DT: Santiago Cappa.

Cuartos: Fútbol y Tenis, 10-23; 23-36 y 31-54.

Árbitros: Juan Gabriel Jaramillo y Alberto Arlenghi.

Cancha: (Polideportivo Blas Ciccone, Fortín, Pedro Luro).

Fortín Club 55, Sporting 67

Sporting superó en el Casanova a Fortín Club (Pedro Luro), 67 a 55 y se ilusiona con quedar entre los seis de arriba.

El principal anotador fue Ramiro Frontalini, con 4-8 en triples (14 puntos en total), además de tomar 8 rebotes.

Por su parte, Boris Kumorkiewicz sumó 11 puntos /87-9 en t1) y otros tantos rebotes, mientras que Gastón Martínez colaboró con 10 puntos, 3 asistencias y 3 rebotes.

Fortín Club (55): R. Osinaga (10), L. Sensini (7), G. Zaccara (13), J. Aispuro (3), R. Sánchez (7), fi; J. Martínez (9), T. Scho (5) y J. Huenuqueo (1). DT: Mario Zaccara.

Sporting (67): B. Falcioni (3), G. Martínez (10), G. Díaz (7), M. Miguez, F. Salmeri (9), fi; B. Kumorkiewicz (11), M. Gómez (9), R. Frontalini (14), L. Erquiaga (2) y A. Villanueva (2). DT: Ian Costa.

Cuartos: Fortín, 13-15; 22-32 y 38-47.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Árbitros: Eduardo Ferreyra y Joaquín Binsou.

Próxima fecha

Por la octava fecha se medirán Bella Vista-Caza y Pesca, Velocidad B-Pellegrini, Barracas-Fútbol y Tenis, Bahiense B-Fortín Club, Sporting-Sportivo B y Los Andes-Whitense.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

1º) Pellegrini (15PG-3PP), 23 puntos

2º) Barracas (13-5), 21

2º) Caza y Pesca (12-6), 21

2º) Bahiense B (13-5), 21

5º) Sportivo B (12-6), 20,5

6º) Whitense (10-8), 19,5

6º) Sporting (10-8), 19,5

8º) Bella Vista (7-11), 18

9º) Los Andes (8-10), 17,5

10º) Fútbol y Tenis (3-15), 15

11º) Fortín Club (2-15), 14,5

11º) Velocidad B (3-14), 14,5