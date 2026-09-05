¡Histórico! Cerúndolo eliminó a Taylor Fritz y avanza en el US Open

El argentino Francisco Cerúndolo remontó un partido increíble y avanzó en el US Open tras dejar afuera a Taylor Fritz.

El número 23 del mundo tuvo una gran actuación contra el top 9 en el ranking ATP, a quien eliminó después de haber perdido los primeros dos sets.

Por la tercera ronda del Grand Slam disputado en Estados Unidos, Cerúndolo comenzó perdiendo 6-3 y 6-4 en los primeros dos sets. Sin embargo, en un gran esfuerzo, remontó la situación y ganó los siguientes tres por 6-3, 6-4 y 6-4. De esta manera, se metió en los octavos de final del torneo.

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Este domingo 6 de septiembre, Cerúndolo enfrentará al alemán Alexander Blockx, número 28 en el ranking ATP, con horario a definir. El argentino afrontará los octavos de final tras un gran desgaste por haber jugado durante 3 horas y 40 minutos para dar vuelta el resultado.

De este modo, se metió en en octavos de final, al igual que Tomás Etcheverry, y será la primera vez en 9 años que 2 argentinos alcanzan esta instancia.

El desarrollo

En el inicio del encuentro, Cerúndolo cometió muchos errores no forzados y el panorama parecía complicado para el desarrollo de la jornada. A raíz de eso, Taylor ganó los primeros tres games y hasta podría haber hecho un 4 a 0 ya en el primer set. Sin embargo, el argentino remontó un poco y lo perdió pero por 6-3.

Para el segundo set, la máxima ventaja alcanzada por Fritz fue de 4 a 1, y justo ahí Cerúndolo le pudo quebrar el saque, estirando el desarrollo de un game que, lamentablemente, volvió a perder. Pese a eso, se notaba que los esfuerzos en algún momento podían dar frutos y convertirse en remontada.

Luego de eso, el tercer set también comenzaba con un quiebre por parte de Taylor Fritz, pero Francisco se repuso, tomó ventaja y lo terminó ganando por 6 -3. Ya para el cuarto, los dos tenistas mantuvieron cada uno su saque, hasta que el argentino estuvo 3,4:0-40 en desventaja. Sin embargo, con seis puntos consecutivos, el argentino igualó el set y luego ganó dos consecutivos para terminar en 6-4. Hasta ese momento, termine como termine, ya había sido my valioso lo de Cerúndolo.

En un desenlace increíble, el albiceleste estuvo dos sets abajo, a punto de que le quiebren para el tercero y a partir de allí se envalentonó, remontó y terminó ganando por 6-4 un partido que puede quedar en loos libros de historia reciente del US Open. (NA).