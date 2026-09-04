Julián Álvarez volverá a ser convocado en el Atlético de Madrid tras definirse su futuro

Julián Álvarez volverá a estar a disposición de Simeone en el Atlético de Madrid para el encuentro ante Athletic Club. Foto: NA.

Tras definir su futuro en el fútbol europeo, Julián Álvarez volverá a estar a disposición del cuerpo técnico del Atlético de Madrid para el encuentro de este sábado ante el Athletic Club en el estadio de San Mamés, correspondiente a la tercera fecha de la liga española.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la reaparición del delantero de la Selección Argentina fue ratificada por el propio Diego Simeone durante la rueda de prensa previa al traslado hacia el País Vasco.

“Está entrenando muy bien. Mañana va a venir convocado, va a ser parte del grupo que sale para jugar en Bilbao y esperamos lo mejor de él, como de todos sus compañeros”, expresó el entrenador argentino ante los medios presentes.

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El retorno del ex River se da luego de que su futuro quedó definido. Pese a los sondeos de Barcelona y varios equipos de la Premier que no llegaron a buen puerto, el delantero continuará vistiendo la camiseta “colchonera” durante la temporada 2026/27.

La “Araña” apenas sumó 33 minutos frente al Villarreal en lo que va del segundo semestre con el Atlético de Madrid, debido al conflicto que protagonizó mientras definía su carrera futbolística. Además, se reincorporó tarde a los trabajos de pretemporada por su participación en el Mundial 2026, lo que le impidió jugar la fecha inicial ante el Málaga, y por un problema de salud que lo marginó de las prácticas durante tres jornadas consecutivas y de la última visita a Sevilla.

En cuanto al panorama general del plantel dirigido por Diego Simeone para la cuarta jornada del torneo local, la lista de ausencias se reduce únicamente al noruego Alexander Sørloth, quien todavía realiza tareas de rehabilitación por una dolencia muscular. (NA).