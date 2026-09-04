Triunfos de Comercial, Altense, Ateneo y Velocidad, en una noche donde la tormenta también fue protagonista

Santiago Ferrari fue el goleador de Velo. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Con victorias de Comercial, Altense, Ateneo y Velocidad, tuvo continuidad esta noche la cuarta fecha de la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

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El portuario superó a 9 de Julio, 81 a 71; Altense derrotó a La Falda, 94 a 48; Ateneo le ganó a Bahía Basket, 65 a 62 y Velocidad a Espora, 85 a 60.

Fue postergado Argentino-San Lorenzo, ya que la tormenta de nieve y lluvia que se desató en la ciudad, afectó las canaletas del Ardubilio Severini. Aún no tiene fecha de reprogramación.

La fecha había comenzado el martes con el triunfo de El Nacional ante Sportivo Bahiense, 77 a 68.

Comercial 81, 9 de Julio 71

Comercial derrotó a 9 de Julio, 81 a 71, consiguiendo de esta manera la tercera victoria y, contrariamente, el albiazul sumó tres derrotas.

Noche encendida de Juan Cruz Iturbide, con 22 puntos (5-12 en triples, 2-5 en dobles y 3-4 en libres); Martín Álvarez aportó 10 puntos y 6 rebotes, hubo buenos ingresos de Giuliano Barcala (12 unidades, con 3-3 n t2 y 6-6 en t1) y Franco Cardone (8 asistencias, 7 puntos y 5 rebotes).

En la visita, 15 puntos y 12 rebotes de Federico Escobar, más 12 unidades, 5 rebotes y 4 asistencias de Lucas Lucchetti, lo más destacado.

Comercial (81): J.C. Iturbide (22), S. Bussetti (5), L. Orellano (5), F. Asensi (12), M. Álvarez (10), fi; F. Cardone (7), Giuliano Barcala (12) y M. Maina (8). DT: Gustavo Candia.

9 de Julio (71): A. Pena (8), L. Lucchetti (12), S. Villegas (7), L. Vecchi (6), F. Escobar (15), fi; M. Costa (13), A. Osinaga (2), B. Rodríguez (4), E. Pratdessus y B. Tordini (4). DT: Julián Turcato.

Cuartos: Comercial, 15-17; 41-39 y 67-53.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián Giannino y Joel Schernenco⁩.

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

Ateneo 65, Bahía Basket 62

Ateneo sumó la tercera victoria, en un final cerradísimo, frente a Bahía Basket. 65 a 62.

El equipo puntaltense terminó 42-28 arriba el tercer cuarto, pero el tercer cuarto se lo adjudicó Bahía 25 a 3, pasndo al frente 53 a 45.

En el último, de perder 56 a 49, Ateneo pasó a ganar 62 a 59 (parcial de 13-3).

No obstante, un triple de Vázquez, con 40 segundos, empató el juego.

Enfrente, Sacomani atacó el canasto le devolvió la ventaja al celeste: 64-62. Bahía, en la siguiente posesión la perdió en un corte y Ateneo el recupero lo capitalizó con un libre (de dos intentos) de Percello: 65-62.

Bahía tomó el rebote, fue consumiendo segundos con pases y con la defensa bien alta, lejos del cesto, Durand tomó un tiro forzado de unos 8 metros, recibiendo falta de Mallemaci, con 5 décimas en el reloj.

Antuan, en la línea, no pudo convertir, y la victoria quedó para el local.

Ateneo (65): N. Ilacqua (8), F. Percello (18), B. Sacomani (14), G. Mallemaci (15), M. Casco (4), fi; T. Gómez Lepez (2), N. Bejarano (2) y M. Leiva (2). DT: Alexis Amarfil.

Bahía Basket (62): F. Salce, E. Kloster (7), E. Jaime (6), S. Ponzoni (13), S. Russi (10), fi; J.B. Kiessling (8), A. Durand (15), J.M. Vázquez (3) y T. Ibarra. DT: Juan Pablo Coronel.

Cuartos: Ateneo, 20-19, 42-28 y 45-53.

Árbitros: Mariano Enrique, Ariel Mallimaci y⁩ Fabrizio Rey.⁩

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Velocidad 85, Espora 60

Velocidad consiguió la primera victoria en este segundo tramo, superando a Espora, 85 a 60.

El principal anotador fue Santiago Ferrari, con 21 puntos (6-13 en t3).

Gastón Berdini anotó 17 puntos (4-6 en t3, 2-2 en t2 y 1-2 en t1), más 11 rebotes; Pablo Pollio aportó 20 unidades (10-13 en t2 y tomó 6 rebotes y Agustín Icasto tuvo un positivo ingreso: 1-3 en t3, 4-4 en t2 y 2-2 en t1.

En la visita, Tomás Galant, el único que anotó en doble dígito, terminó con puntos (1-1 en t3, 5-12 en t2 y 9-11 en t1).

Velocidad (85): S. Dutari (2), Franco Berdini, Gastón Berdini (17), P. Pollio (20), B. Mandolesi (3), fi; A. Icasto (13), S. Albizua, S. Ferrari (21), V. Périga (9) y U. Rollhaiser. DT: Alan Rava.

Espora (60): M. Veliz (1), A. Miguez (6), M. Achor (2), I. Costanzo (1), T. Galant (22), fi; J.I. Schiebelbein (2), L. Ruiz (9), J.P. Coronel (8), J. Martínez (7), N. Staltari, Gianfranco Barcala y M. Salinas (2). DT: Leandro Carbonell.

Cuartos: Velocidad, 13-12; 26-27 y 52-40.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Juan Agustín Matías y Yamila Nicoletta

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

La Falda 48, Altense 94

Inclinando la balanza definitivamente en el tercer cuarto (28-8), Altense venció a La Falda, 94 a 48.

Protagonismo repartido hubo en el equipo puntaltense, que dominó en todos los rubros.

La Falda (48): G. Fernández (4), B. Minnucci (11), J. Chazarreta (2), B. Jaratz (12), I. Frisón (4), fi; T. Zamparo (2), P. Amigo (6), F. Riccio (7), A. Rosas Denis, B. Mangiapane y J. Marcos. DT: Juan Miguel Vigna.

Altense (94): A. Lera (6), E. Pordomingo (8), J.M. Bicondoa (10), B. Baier (7), N. Zanabria (13), fi; M. Ortega (8), L. Jaimes (4), D. Agalupe (12), Genaro Simoncini (15), J. Gómez (5), Máximo Simoncini (2) y M. Alonso (4). DT: Nicolás Altamirano.

Cuartos: La Falda, 20-19; 27-40 y 35-58.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Sam Inglera y Alberto Arlenghi.

Cancha: Lili Pisani (La Falda).

Próxima fecha

El martes se enfrentarán San Lorenzo-Ateneo, Argentino-Sportivo, Altense-El Nacional, Bahía Basket-Comercial, 9 de Julio-Velocidad y Espora-La Falda.

Posiciones

Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:

1º) Comercial (11PG-4PP), 16,5 puntos

2º) San Lorenzo (12-2), 16 (*)

3º) El Nacional (8-7), 15,5

3º) Altense (10-5), 15,5

5º) 9 de Julio (10-5), 15

6º) Sportivo (9-6), 14,5

6º) Ateneo (7-8) 14,5

8º) Velocidad (7-8), 13,5

9º) Argentino (7-7), 13 (*)

10º) Bahía Basket (4-11), 12,5

11º) La Falda (3-12), 11,5

12º) Espora (1-14), 10

(*) Tienen un partido pendiente.