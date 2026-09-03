Francia: imputaron a un adolescente que planeaba secuestrar a Mbappé

Un joven de 18 años, identificado como Clément L, fue imputado por robo en Francia, aunque también lideraba una banda que tenía como objetivo secuestrar a varios futbolistas de renombre, entre ellos a Kylian Mbappé.

El adolescente fue acusado formalmente en Nanterre por "robo en banda organizada" y fue puesto en prisión preventiva, mientras que uno de sus cómplices quedó en libertad condicional. Además, ambos son sospechosos de haber perpetrado una serie de entraderas en la zona de Neuilly-sur-Seine.

Según el diario Le Parisien, luego de varias semanas de investigaciones, las autoridades identificaron a los ladrones por las huellas dactilares que habían dejado involuntariamente en un asalto a una joyería.

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Además, uno de los objetivos de los delincuentes era Mbappé, estrella del Paris Saint-Germain y de la selección francesa, como así también otros futbolistas, cantantes y celebridades.

El delantero figuraba como un "objetivo altamente rico" para los maleantes, quienes tenían el propósito de asaltarlo y robarle cuando el futbolista se encontrara en la capital francesa.