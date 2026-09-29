A 18 años de la desaparición de Sofía Herrera, su mamá escribió una emotiva carta en la que criticó a la Justicia

Dieciocho años transcurrieron desde la desaparición de Sofía Herrera en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, y su madre escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales para recordarla, aunque también criticó a la Justicia por la falta de acompañamiento para hallar a su hija.

La desaparición ocurrió el 28 de septiembre de 2008 cuando la menor fue con sus padres y amigos hasta el camping John Goodall. Desde ese momento no hay ninguna pista que permita saber qué pasó con la niña y su causa impulsó el “Alerta Sofía”, una de las herramientas más eficaces de los últimos tiempos para lograr el hallazgo de chicos buscados, que de igual modo en su caso llegó tarde.

“Sofi hoy un día cargado de emoción. Desde las 7 d ela mañana los medios locales, nacionales e internacionales demuestran que no se olvidan de vos mi Sofi, a 18 años de tu desaparición”, comienza la carta de María Elena Delgado.

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“Aunque el Poder Judicial fueguino tenga la causa en un estado de total abandono, llena de polvo burocratizada, nosotros no paramos. En todos estos últimos años nadie me llamó; desde el poder judicial siempre soy yo quien va, quien insiste y quien golpea las puertas porque Sofi vos sos muy importante para tu familia, para los medios de comunicación y para la enorme cantidad de gente que te busca”, expresó.

“Estos 18 años no fueron fáciles sin tu presencia. Vivimos momentos de profunda tristeza, dolor y soledad, pero el amor por vos es más fuerte que todo eso y jamás nos permitió dejar de buscarte. La vida siguió: tu hermana creció y nosotros envejecemos, pero la promesa de encontrarte sigue intacta. Te amamos y no vamos a bajar los brazos”, exteriorizó.

Este mensaje en repudio al accionar judicial se relaciona también a que en las últimas horas había surgido de que la Notificación Roja de Interpol que pesaba sobre el principal sospechoso José Dagoberto Díaz Águila ya no estaba vigente debido a que el pedido de búsqueda internacional no habría sido renovado.

Aun así, el Juzgado de Instrucción Nº1 emitió un comunicado en el que informó que la notificación vinculada con Díaz Águila continúa vigente y nunca fue interrumpida, sumado a que la causa sigue activa.

“Las notificaciones de INTERPOL pueden tener distintos niveles de acceso. Algunos datos son públicos, mientras que otros solamente están disponibles para las fuerzas policiales de los países que integran la organización. Por lo tanto, que determinada información no aparezca en los registros públicos no significa que la notificación haya perdido vigencia”, explicaron.

En este sentido, indicaron que Missing Children no es parte del expediente, por lo que no tiene acceso a la información reservada que pueda integrar los registros de INTERPOL.

En el cierre del escrito, expusieron: “A 18 años de la desaparición de Sofía Herrera, la investigación sigue en curso. El Juzgado analiza las distintas hipótesis que surgen del expediente y ordena las medidas que considera necesarias, teniendo en cuenta la importancia y la sensibilidad del caso”.

“Las partes reciben notificación de las medidas adoptadas. Sus presentaciones y propuestas se incorporan al expediente y se evalúan según corresponda. El Poder Judicial reafirma su compromiso de continuar trabajando para esclarecer las circunstancias de la desaparición de Sofía Herrera”, concluyeron. (NA)