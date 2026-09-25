Un gol agónico salvó a Brasil del papelón: 1 a 1 ante Australia

Brasil comenzó la fecha FIFA con un muy discreto empate 1-1 contra Australia, en un encuentro en el que pudo anotar el gol de la igualdad recién sobre el final, del encuentro disputado en el Queensland Country Bank Stadium.

El tanto australiano lo hizo el delantero Nestory Irankunda, a los 68 minutos de tiro libre, mientras que Rayan igualó de manera agónica para los sudamericanos, a los 95.

El próximo partido para los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti será el martes próximo, cuando vuelvan a enfrentarse con Australia.

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Finalmente, su último amistoso en esta fecha FIFA será el sábado 3 de octubre contra India.

Agencia NA