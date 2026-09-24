Gopinath insiste en que Argentina debe comprar más reservas

Gita Gopinath durante una reunión en Buenos Aires. La ex número dos del FMI discrepa con las decisiones del gobierno.

Gita Gopinath, ex número dos del FMI, insistió en que la Argentina debe acelerar la compra de dólares y depreciar la moneda para estar a salvo de turbulencias financieras.

Gopinath fue una de las funcionarias del FMI que más cerca estuvo de los últimos programas firmados con Argentina y ahora se desempeña como académica en la Universidad de Harvard.

Gopinath viene reiterando esta postura desde su salida del organismo multilateral y volvió a hacerla pública en un reportaje que concedió al economista estadounidense Tyler Cowen.

“Considero que el peso argentino necesita ajustarse más y que se le debe permitir depreciarse en mayor medida de lo que lo está haciendo actualmente”, sostuvo Gopinath.

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Con la vista en el proceso electoral de 2027, la economista señaló: “Argentina tendrá que acumular reservas de divisas, aunque el objetivo sea, obviamente, contar con un tipo de cambio flotante”.

“Sabemos que prácticamente todos los países, salvo contadas excepciones, pueden experimentar un desorden en el mercado cambiario. Pero dada la historia de Argentina con su moneda, el país necesitará acumular reservas a un ritmo mucho más acelerado del que lleva actualmente”, añadió.

Gopinath también destacó la convicción del presidente Javier Milei para sostener el ajuste fiscal: “Recuerdo haber conversado con él cuando yo estaba en el FMI. Es un aspecto en el que no cederá en absoluto, pero cabe preguntarse si el resto de la clase política se ha sumado a esta postura; existen dudas al respecto”.

La economista también evaluó como razonable que existe un período de baja inversión ante la inminencia del proceso electoral.

“Hubo comicios de mitad de mandato el año pasado y habrá elecciones nacionales en octubre de 2027. Es muy razonable que todos hagan una pausa y se planteen si las reformas continuarán o si se producirá una recaída, tal como hemos visto tantas veces en el pasado en Argentina”, siguió.

Por otra parte, consideró que el gobierno debiera buscar una solución para el aumento de la morosidad bancaria. (N/A)