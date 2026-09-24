El gasto primario provincial subió un 8,9% real y volvió al déficit fiscal

El gasto primario en las provincias se mostró en alza entre 2024 y 2025 a contramano de los pedidos del Gobierno nacional que reclama un acompañamiento en la reducción de las erogaciones para poder avanzar en una rebaja de impuestos.

Un informe sobre las finanzas subnacionales mostró que el gasto primario consolidado creció un 8,9% en términos reales entre 2024 y 2025.

Esta expansión se produjo en un contexto en el cual "el conjunto pasó de superávit a déficit primario", debido a incrementos en las erogaciones que alcanzaron a la totalidad de los distritos relevados.

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El desarrollo de los datos mostró una marcada disparidad en la evolución presupuestaria de las regiones.

Según el desglose del estudio de la Fundación Libertad y Progreso, "los mayores aumentos reales del gasto primario se registraron en Santiago del Estero (48,1%), Neuquén (22,5%), Jujuy (18,8%) y Formosa (18%)".

Asimismo, se observaron incrementos de dos dígitos en otras doce provincias, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el gasto ascendió un 9,1% y en la provincia de Buenos Aires subió un 1,4%. Como consecuencia de esta dinámica, "el resultado primario se deterioró en 19 de las 23 jurisdicciones relevadas", y un total de "nueve pasaron de superávit a déficit".

Desde la organización explicaron que "mientras la Nación redujo impuestos por el equivalente a alrededor del 3% del PBI, el aumento del gasto provincial limita el margen para aliviar la carga tributaria sobre empresas y familias".

Ante este escenario, la entidad enfatizó que "las provincias deben acompañar ese proceso ordenando sus cuentas y disminuyendo los tributos que encarecen la producción".

El informe también advierte sobre el impacto de tributos locales como Ingresos Brutos, el cual "grava la facturación, incluso cuando una empresa pierde dinero, y se acumula en las distintas etapas de producción y comercialización".

Esta estructura provoca un efecto negativo en la economía debido a que "encarece los insumos, el financiamiento y los bienes que compran las familias".

Por ello, se planteó la urgencia de "retomar la reducción de Ingresos Brutos prevista en el Consenso Fiscal de 2017", recordando que en la industria manufacturera la alícuota presenta una mediana del 1,5%.

Finalmente, el documento concluye que "la reducción sostenible de impuestos exige disciplina fiscal en los tres niveles de gobierno". Para cumplir este fin, se propone "concentrar la acción del Estado provincial en sus funciones básicas e indelegables como son la salud, la educación, la seguridad y la justicia", impulsando una "reorganización y racionalización de la estructura administrativa provincial".

Asimismo, se sugiere un "'Programa Empalme', para que los trabajadores públicos que no sean requeridos puedan migrar al sector privado".(N/A)