Condenaron a un hombre a 14 años de cárcel por violar a su hija

Un sujeto hallado culpable de violar a su hija en una vivienda de nuestra ciudad fue condenado a 14 años de cárcel.

El fallo fue dictado en un debate abreviado por el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Hugo Adrián De Rosa, quien imputó al sujeto, de 37 años de edad, por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravados por el vínculo y el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años.

Para el magistrado quedó probado que entre 2022 y 2024, en un domicilio ubicado en la zona del barrio Stella Maris, el procesado ultrajo en reiteradas ocasiones a la menor, que por entonces tenía 10 años.

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También se estableció que la amenazaba con matarla para que guarde silencio y no cuente lo que sucedía.

El caso fue denunciado por la madre de la niña, luego de que la chica le revelara lo que pasaba cuando se quedaba en la casa del padre.

Precisamente, la mujer declaró y manifestó la forma en que tomó conocimiento de la situación, sosteniendo además que un hermano de la chica pudo observar uno de los abusos.

La menor le habría contado también a su abuela (madre del acusado), aunque esta no le dio importancia y le dijo que "estaba loca".

Pruebas decisivas

El juez valoró el testimonio de la víctima, indicando que "se presentó coherente, persistente en lo sustancial y exento de contradicciones relevantes a lo largo del proceso".

Agregó que "la joven describió con claridad la dinámica de los hechos investigados, precisando las agresiones sufridas contra su integridad física y sexual, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron".

Señaló además que el examen médico realizado a la chica determinó la existencia de lesiones compatibles con el delito denunciado.

Al momento de establecer la sanción se tuvo en cuenta como agravantes la diferencia de edad entre ambos y "la violencia de género propia de una agresión sexual en contra de una mujer niña".

También valoró "el extenso período de tiempo durante el que los hechos tuvieron lugar, la reiteración de los accesos carnales imputados y los antecedentes penales del sujeto.

Por todo ello, y tal como acordaron previamente la fiscalía y la defensa oficial, De Rosa le impuso la pena de 14 años de prisión.