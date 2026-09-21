Alemania: la izquierda ganó en Berlín y la extrema derecha en Mecklemburgo-Pomerania Occidental

El partido de izquierda Die Linke se impuso este domingo en las elecciones regionales de Berlín, mientras que la formación de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) ganó los comicios celebrados en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, en una jornada electoral que significa una dura derrota para la Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller Friedrich Merz.

En la estratégica ciudad de Berlín, capital del país, Die Linke obtuvo el 25,3% de los votos, según los resultados difundidos tras los comicios, y se convirtió por primera vez en la fuerza más votada en una elección regional de la capital alemana.

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Die Linke se creó el 16 de junio de 2007 tras la fusión de dos formaciones: el Partido del Socialismo Democrático (PDS) —heredero del Partido Socialista Unificado de Alemania que gobernó la extinta Alemania Oriental (RDA)— y la WASG (Alternativa Electoral Trabajo y Justicia Social).

La CDU, que gobernaba Berlín en coalición con el Partido Socialdemócrata (SPD), quedó por detrás de la formación de izquierda, mientras que la AfD alcanzó el 16,3%.

La principal candidata de Die Linke, Elif Eralp, quedó de esa manera en condiciones de intentar formar una coalición que le permita acceder a la jefatura del Gobierno de la ciudad-estado.

La campaña en Berlín estuvo atravesada, entre otros temas, por el aumento de los alquileres y la escasez de viviendas. Die Linke propuso mayores controles sobre el mercado inmobiliario y avanzar con la transferencia al Estado de viviendas pertenecientes a grandes compañías privadas.

En paralelo, AfD se impuso en las elecciones de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, estado situado en el noreste de Alemania, con alrededor del 38% de los sufragios.

La fuerza de extrema derecha quedó por delante del SPD de la primera ministra regional, Manuela Schwesig, que alcanzó aproximadamente el 35%.

El resultado significó un fuerte crecimiento para AfD respecto de las elecciones regionales de 2021, cuando había obtenido el 16,7% de los votos.

Pese a quedar como la fuerza más votada, AfD no tiene asegurado el acceso al gobierno regional debido a que las demás principales fuerzas políticas descartaron hasta el momento integrar una coalición con ese partido.

La CDU de Merz registró en Mecklemburgo-Pomerania Occidental uno de los peores resultados de su historia y quedó en torno al 5%, el umbral necesario para ingresar al Parlamento regional.

Merz calificó el desempeño de su partido como un “desastre”, aunque sostuvo que continuará con el programa de reformas impulsado por su gobierno. (NA)