Trasladan al detenido Alberto Del Valle a la cárcel de Saavedra

Del Valle es conducido al penal. Foto: gentileza diario El Orden de Coronel Pringles.

Alberto Martín Del Valle (56) está siendo trasladado a la Unidad Penal Nº 19 de Saavedra, luego de permanecer casi 10 días detenido en la comisaría de Coronel Pringles.

De esa manera el Servicio Penitenciario Bonaerense cumple con el pedido del Juzgado de Garantías Nº 1 de Bahía Blanca, que ayer había reclamado "con carácter de urgente" un cupo carcelario para el hombre.

El traslado, según confirmaron fuentes del SPB, se está dando en estos momentos y Del Valle será ingresado en el área de la alcaidía de la prisión.

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Del Valle había sido capturado el domingo 23 de agosto en Florencio Varela, luego de permanecer prófugo más de 15 años por la violación y tentativa de aborto de una niña de 11 años, durante 2009, en Puan.

Si bien por esa causa sería sobreseído, al estar prescripta la acción penal por el paso del tiempo (más de 12 años), el sospechoso continúa privado de la libertad por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Fruto de la violación, cometida en 2009 en Puan, el acusado tuvo uno de los cuatro hijos por los cuales hoy se reclama "alimentos".

La fiscalía buca avanzar hacia el pedido de prisión preventiva de Del Valle por esos hechos, enmarcados en un concurso real de delitos.