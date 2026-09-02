Detuvieron a dos sujetos por asaltar a una mujer y robarle la moto

La policía arrestó esta madrugada a dos jóvenes acusados de asaltar a una mujer y robarle la moto en la zona del macrocentro, informaron fuentes oficiales.

Desde la seccional Segunda mencionaron que el procedimiento se produjo alrededor de las 2:30, en Blandengues y Chaco, cuando los efectivos aprehendieron a Elías Ezequiel Mansilla (21) y Javier Daniel Antón (28).

Ambos están sospechados de intervenir en un hecho ocurrido el pasado 26 de agosto, poco después de las 5, en Rondeau al 300, cuando una mujer fue abordada en la vía pública por dos delincuentes que la amenazaron con un arma y la despojaron un rodado marca Zanella ZB.

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Las fuentes señalaron que el hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, las que muestran el momento en que la víctima es interceptada por los ladrones.

Los imputados, que cuentan con antecedentes, quedaron a disposición del titular de la UFIJ Nº 11, Diego Conti.