La primavera, a pleno en Monte Hermoso y Sierra de la Ventana

Guasones estará mañana en Monte Hermoso para cerrar la Fiesta Nacional de la Primavera. Fotos: Archivo La Nueva.

Con las actuaciones confirmada de Guasones, Cruzando el Charco, Tambó Tambó y La Delio Valdez, las ciudades de Monte Hermoso y Sierra de la Ventana celebran este fin de semana la llegada de la primavera.

Cruzando el Charco y Guasones serán los espectáculos centrales, mañana y el domingo, de la 32ª Fiesta Nacional de la Primavera.

"Son dos grandes bandas. Cruzando el Charco estará el sábado 19 y Guasones el domingo de cierre -dijo el secretario de Turismo montehermoseño, Franco Gentili—. Estamos muy contentos y muy felices, porque es algo en lo que venimos trabajando mucho".

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Cruzando el Charco, la banda que se presentará mañana en Monte.

El funcionario destacó el haber podido cerrar dos nombres de tanto peso, sobre todo teniendo en cuenta el actual contexto económico a nivel nacional.

"Le hemos buscado la vuelta, ya que es uno de los eventos más importantes que tiene Monte Hermoso. A esto le sumamos un patio gastronómico, food trucks y beer trucks, junto con bandas locales y regionales. Es un gran cronograma de actividades", sostuvo.

La celebración tiene como escenario la Plaza Parque General San Martín, que durante la fiesta se convertirá en un punto de encuentro para disfrutar de un gran patio gastronómico y DJs invitados.

Mañana y el domingo también se desarrollará Sierra Suena, el evento con el que la localidad de Sierra de la Ventana recuperará los históricos festejos de primavera en el distrito serrano.

La cita será en el predio del Club Atlético Ventana, sobre la ruta 72 (kilómetro 12,5), donde habrá un gran escenario con música en vivo, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia.

Detrás de la iniciativa está el grupo que organiza cada año la Fiesta Provincial de los Reyes Magos.

“Trabajamos ad honorem por el pueblo”, contó Flor Savisky, una de las integrantes del equipo organizador.

La Delio Valdez estará en el escenario de Sierra Suena mañana.

A diferencia del festival montehermoseño, Sierra Suena no será un evento gratuito. Los mayores de 12 años deberán abonar una entrada para acceder al predio, y todo lo recaudado se destinará a la Fiesta Provincial de los Reyes Magos.

Las entradas para la primera jornada se venden a 14.300 pesos, mientras que las del domingo cuestan 25.300. En ambos casos, se comercializan a través de la página web sierrasuena.com.ar.

Durante las dos jornadas habrá música en vivo, paseo de artesanos y productores, propuestas gastronómicas y espacios para compartir en familia, con una programación que combina artistas locales y regionales con dos grandes cierres.

Mañana la jornada tendrá en el final la presentación de Tambó Tambó, mientras que el domingo 20 será el turno de La Delio Valdez, uno de los nombres más convocantes de la escena de la música popular argentina.

La programación se completa con distintos artistas y propuestas locales y regionales.