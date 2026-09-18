Los clubes de Brasil arremetieron contra Lula da Silva por la ley que prohíbe las apuestas deportivas: “Será el fin del fútbol”

Las apuestas deportivas vuelven a estar en el foco de conversación del fútbol brasileño tras la "Medida Preventiva" impulsada por el Gobierno de Lula da Silva que prevee prohibir la publicidad de las mismas en clubes.

En contra de mencionada medida, los clubes se manifiestan en redes sociales en contra de la misma con una contundente frase: "Es el fin del fútbol". Las entidades marcan el negativo impacto económico que tendría este decreto sobre las instituciones sería significativo.

Según sostienen los dirigentes, prácticamente todas las fuentes de recursos de las instituciones se encuentran vinculadas, de manera directa o indirecta, con el dinero generado por esta actividad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La preocupación inmediata está puesta sobre los contratos de patrocinio, donde actualmente, 13 clubes de la Serie A brasileña tienen acuerdos de patrocinio principal con empresas de apuestas, por lo que una prohibición podría representar un impacto estimado de alrededor de $R1.000 millones.

Los dirigentes sostienen que las empresas que adquieren los derechos de transmisión reciben ingresos adicionales gracias a la publicidad de las casas de apuestas. En ese escenario, una reducción de esos recursos podría afectar la capacidad económica de las cadenas televisivas y, posteriormente, repercutir sobre los premios económicos de las distintas competencias.

La movilización comenzó en San Pablo y fue creciendo con la incorporación de distintos actores del fútbol nacional. El objetivo de los dirigentes es unificar la postura del sector y presentar un frente común ante una eventual modificación de la legislación sobre las apuestas deportivas en Brasil.

¿Qué dicen los clubes?

"El fútbol sigue con atención las discusiones sobre el mercado de apuestas en Brasil y reconoce los desafíos que su expansión trae consigo. Los impactos sociales, especialmente sobre las personas más vulnerables, exigen atención permanente del Poder Público, de las empresas y de todos los sectores involucrados", indican y apuntando que "es fundamental mejorar las medidas de protección, fiscalización, educación y prevención, para reducir riesgos y garantizar un mercado responsable".

"Brasil eligió enfrentar este desafío mediante la regulación. La regulación estableció reglas estrictas para las empresas autorizadas a operar en el país, con normas claras que permiten al Estado fiscalizar el mercado, responsabilizar a quienes incumplen la ley y combatir la actuación de plataformas clandestinas", apuntan. (Fuente: Doble Amarilla).