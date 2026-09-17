La jueza que besó a un preso ordenó ampliar las horas de recreo para detenidos en Chubut

La jueza Mariel Suárez, quien había sido destituida por besar a un preso y luego restituida tras la aceptación de un recurso de apelación, volvió a ser noticia luego de ordenar la ampliación de horas de recreo de detenidos en una comisaría de Comodoro Rivadavia.

El beneficio es para los internos de la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia quienes hasta este lunes tenían una hora diaria para realizar tareas de aseo, limpieza y esparcimiento, lo que derivó en un reclamo formal y una posterior inspección en la que se constató la denuncia.

Con el resultado del informe, se llevó a cabo una audiencia liderada por Mariel Suárez en la que se acordó extender de manera progresiva el horario de salida de las celdas durante la tarde, destaca el medio La Opinión Austral.

El esquema permitiría que los detenidos obtengan, en vez de una hora diaria, hasta casi seis horas de recreo por día. La defensa pública explicó que, de igual modo, este otorgamiento se determinará de acuerdo a las características y competencias de cada recluso.

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“Las cárceles no son para castigo, uno lo que busca es la resocialización”, afirmó el defensor Julián Pulgar, quien también remarcó los problemas a futuro que puede llegar a tener un preso que está encerrado durante 23 horas en una celda.

La magistrada fue noticia cuando en enero de 2023 fue denunciada ante la difusión pública de una grabación interna del Instituto Penitenciario Provincial, en la que se la veía visitando a un condenado y manteniendo contacto físico.

Las imágenes surgieron durante sus visitas a fines de diciembre de 2021 al preso Cristian ‘Mai’ Bustos’, quien días antes había sido condenado por homicidio.

Es por ello por lo que en 2023 fue destituida, pero en junio de este año fue restituida luego de que el Superior Tribunal de Justicia provincial hiciera lugar al planteo de la defensa. (NA)