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En vivo: el Senado sesiona para aprobar Inocencia Fiscal II y modificar la ley de Biocombustibles

El oficialismo logró abrir el recinto, aunque con poco control del temario a raíz de la presión de sus aliados.

El Senado inició la sesión en la que el oficialismo, junto con sus aliados, buscarán convertir en ley la Ley de Inocencia Fiscal II y aprobar una reforma la ley de biocombustibles. 

La sesión se abrió a las 11:23 con la presencia de quórum estricto de 37 senadores que fueron aportados por la Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales. 

Tras una ronda de cuestiones de privilegio, comenzará el tratamiento de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania y Juan Manuel Mejuto; además de la transferencia de competencia judiciales a la Ciudad de Buenos Aires. (NA)

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