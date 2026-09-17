El informe de la Universidad Di Tella muestra una mejora en la confianza del consumidor durante septiembre

El índice de confianza del consumidor (ICC) subió durante septiembre un 2,4 %, según mencione en su tradicional informa la Universidad Di Tella.

El ICC se ubicó en 41,18 puntos en septiembre, lo que representa un aumento mensual de 2,37%. En la comparación interanual, el índice muestra un aumento de 3,44% respecto de septiembre de 2025.

Por regiones, el ICC registró aumentos en el GBA y el Interior, mientras que disminuyó en CABA. El mayor aumento se observó en el Interior (+5,23%), seguido por el GBA (+3,33%), mientras que CABA registró una caída de 6,78%. El Interior continúa exhibiendo el índice más elevado (46,11 puntos), en tanto que CABA presenta el valor más bajo entre las tres regiones (37,16 puntos).

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Por nivel de ingresos, el ICC registró comportamientos dispares. Los hogares de ingresos bajos mostraron un aumento de 12,33%, mientras que los hogares de ingresos altos registraron una disminución de 4,07%. Los hogares de ingresos bajos exhiben un índice levemente superior (41,29 puntos) frente a los hogares de ingresos altos (40,95 puntos).

Por subíndices, Situación Personal registró un aumento de 11,33% en septiembre, mientras que los restantes componentes mostraron disminuciones. La mayor caída se observó en Bienes Durables e Inmuebles (-3,42%), seguida por Situación Macroeconómica (-0,75%).

En septiembre, las Expectativas Futuras registraron un aumento de 3,80%, mientras que las Condiciones Presentes mostraron un incremento de 0,33%.