Si en casa el K-Pop es furor, hay un plan para compartir en familia

Si en casa hay alguien que canta canciones en coreano, aprende coreografías frente al espejo o no se pierde una novedad del universo K-Pop, probablemente no haga falta explicar demasiado de qué se trata.

La propuesta está inspirada en la fiebre mundial por el K-Pop y combina las canciones más populares del género con una puesta especialmente pensada para el público familiar. Son 12 artistas en escena, grandes coreografías, vestuarios, pantallas LED, luces y efectos especiales que convierten la función en una experiencia cargada de música y movimiento.

El espectáculo propone además una historia original y una batalla musical entre las Guardianas y sus rivales K-Pop, en una producción que busca que el público no solamente mire, sino que también cante, baile y se meta de lleno en la experiencia.

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