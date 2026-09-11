US Open: Aryna Sabalenka derrotó a Jessica Pegula y es finalista

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka venció a la estadounidense Jessica Pegula por 7-5 y 6-2 en las semifinales del US Open individual femenino y buscará defender el título por segunda vez consecutiva.

Sabalenka es dos veces campeona del US Open, ya que en 2024 le ganó la final precisamente a Pegula y en 2025 hizo lo propio contra Amanda Anisimova. En esta ocasión, se impuso a la estadounidense en 1 hora y 20 minutos.

El primer set fue parejo y disputado. Se terminó definiendo en el duodécimo game, donde Sabalenka logró quebrar el saque de su rival.

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El segundo set, en cambio, se resolvió bastante rápido a favor de la europea. En el cuarto game ya había quebrado el saque de Pegula y logró imponer condiciones para un 6-2 que no dio lugar a discusiones.

Este sábado, con horario a definir, se jugará la final del US Open individual femenino. Allí, Sabalenka espera por la estadounidense Coco Gauff o la kazaja Elena Rybakina.

Otros resultados

En dobles masculino también se llevaron a cabo las semifinales del Abierto de Estados Unidos. En el primer juego, la dupla del británico Neal Skupski y el norteamericano Christian Harrison se impuso 7(7)-6(4) y 6-2 a la compuesta por el británico Henry Patten y el finlandés Harri Heliövaarä.

En el otro cuadro, los alemanes Kevin Krawietz y Tim Pütz le ganaron 6-3 y 6-4 al estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury. La final tendrá lugar este sábado, con horario a definir.